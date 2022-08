Maria De Filippi non aveva simpatia per una nota ex tronista di Uomini e Donne: il retroscena inedito che non è passato inosservato.

Il retroscena su Maria De Filippi

Nel corso del tempo numerosi sono stati i tronisti che hanno partecipato a Uomini e Donne, e che hanno conquistato il web. Solo pochi anni fa a partecipare al dating show di Maria De Filippi è stata anche Giulia Cavaglià, che ha preso parte al programma dapprima in qualità di corteggiatrice di Giulio Raselli, e in seguito nelle vesti di tronista. Proprio in queste ore l’ex volto della trasmissione è tornata al centro dell’attenzione mediatica, dopo aver rilasciato un’intervista a Pipol Gossip. L’ex tronista di Uomini e Donne infatti ha raccontato che inizialmente proprio la De Filippi non provava simpatia nei suoi confronti. Tuttavia a poco a poco Maria è riuscita a comprendere Giulia, al punto che le ha concesso una seconda occasione per trovare l’amore. Queste le dichiarazioni della Cavaglià:

“La persona che devo ringraziare per sempre sarà Maria De Filippi. Mi ha dato il tempo necessario per farmi conoscere dalla gente, per farmi capire e ottenere quello che oggi ho. Un giorno mi ha guardata negli occhi e mi ha detto: ‘A me tu non piacevi, non ti capivo. Ma solo il tempo mi ha fatto capire che la tua è solo una corazza. Ad oggi posso dire di averti compresa’”.

Ma non solo. Dopo aver svelato che inizialmente Maria De Filippi non provava simpatia nei suoi confronti, Giulia Cavaglià parla anche della possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip. L’ex tronista ha così svelato se prenderebbe parte al reality insieme al suo fidanzato Federico Chimirri, ex volto di Masterchef:

“Sinceramente? No. Lo farei da sola. Più che altro perché per lui sarebbe una tortura, non voglio portarmelo in un posto in cui non si sentirebbe a suo agio. Io invece sarei adatta per quel contesto. Ammetto che lo scorso anno ci sono rimasta molto male per non essere entrata. Ero quasi davanti alla porta rossa, avevo affrontato i giorni di quarantena, mi ero preparata su tutto. Magari un giorno ci riuscirò. Lo spero”.

