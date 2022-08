Il costo della vacanza in Croazia di Ilary Blasi

Qualche giorno fa Ilary Blasi sembra che sia venuta a sapere di un incontro tra l’ex Francesco Totti e la nuova presunta fiamma Noemi Bocchi. A questa uscita era presente anche la figlia Isabel. Non appena lo ha saputo, riportava il settimanale Chi, la conduttrice è partita da Riccione per andare a prendere la figlia e portarla con sé in Croazia dalla sorella Silvia:

[…] Ci risulta, infatti, che abbia continuato a portare la figlia Isabel a giocare con i figli di Noemi e questa sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso nei rapporti già difficili con la Blasi. Ilary, che abbiamo visto pochi giorni fa a Cortina, è passata da Riccione per uno spritz con Graziella Lopedota, la sua manager ed è tornata, infine, a Sabaudia, a riprendere Isabel per volare, in gran segreto, in Croazia, a raggiungere un altro pezzo di famiglia: sua sorella Silvia. Ha postato un video mentre lei e Isabel scendevano dall’aereo […].

Ma quanto sta spendendo Ilary Blasi per la sua vacanza in Croazia? Dopo essere andata a fare un safari in Tanzania e ad aver alloggiato in un resort a Zanzibar, la presentatrice è tornata in Europa. In diverse foto pubblicate sui suoi profili social, infatti, la troviamo in compagnia di amici e di Isabel a bordo di una barca. I gruppo, quindi, ha scelto di noleggiare uno yatch: Stando a quanto riporta anche FanPage si tratta di un catamarano Lagoon 50 di nome High Life. Questo può ospitare fino a 14 persone in sette cabine, una singola e sei doppie. L’imbarcazione è dotata di un ampio salotto interno con letto extra, sei bagni con doccia, uno spazio esterno con i divanetti e reti sospese.

L’imbarcazione fornisce anche riscaldamento, aria condizionata e una cucina completamente attrezzata. Il costo partirebbe da 14.000 euro a settimana, ai quali vanno aggiunti i costi di cambusa e gasolio. Seguiteci per altre news.

