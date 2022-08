Magnini assente alle nozze di Federica Pellegrini

Nella giornata di ieri Federica Pellegrini si è sposata con Matteo Giunta. I due sono convolati a nozze nella chiesa di San Zaccaria a Venezia, città d’origine della nuotatrice. All’evento, organizzato da Enzo Miccio, erano presenti 160 invitati e tutti sono rimasti incantati dall’abito della sposa. L’idea del matrimonio era nell’aria da tempo e già qualche mese fa a Verissimo avevano rivelato il periodo:

Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia. Non pensavo che l’organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto. Non vediamo l’ora che succeda: vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme. […] Ormai stiamo insieme da quasi quattro anni, ma il nostro è stato un percorso pieno di emozioni, prima solo sportive, solo dopo sono subentrati i sentimenti. È stato emozionante. Dopo l’ultima gara olimpica ho deciso di liberarci e di svelare questo segreto di Pulcinella. Ora stiamo vivendo tutto alla luce del sole ed è bellissimo.

Al matrimonio di Federica Pellegrini, però, c’è stato un grande assente. Stiamo parlando di Filippo Magnini. Lui non soltanto è l’ex fidanzato della campionessa ma, per chi non lo sapesse, è anche il cugino di Matteo Giunta. Pare che lui abbia passato la giornata in spiaggia in Sardegna con la moglie Giorgia Palmas. La situazione, infatti, in famiglia non sembra molto distesa. Come riporta anche il sito Gossip e TV, in passato, Giunta ne aveva parlato durante un’intervista a Le Iene:

Come va in famiglia? Ci sono state delle incomprensioni che non sono state risolte. Qualche litigio c’è stato. Lui è sposato (con Giorgia Palmas, ndr). Mi piace pensare che queste nostre incomprensioni l’abbiano portato a trovare il vero amore della sua vita. Se lo inviti al matrimonio, ci viene? La vedo molto difficile.

