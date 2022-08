La furia di Ilary Blasi

Pare che Francesco Totti avesse promesso di non farsi vedere in pubblico con la presunta fiamma Noemi Bocchi fino a quando la separazione con Ilary Blasi non fosse stata ultimata da un punto di vista legale. Così non è stato, in quanto il calciatore sarebbe stato paparazzato dal settimanale Chi mentre andava a trovarla. Secondo il magazine di Alfonso l’ex marito della conduttrice avrebbe portato la figlia Isabel a giocare con i figli di Noemi. Questo avrebbe scatenato la reazione della Blasi che, anche se si trovava a Riccione, sarebbe partita per Sabaudia così da portare la figlia in Croazia con lei.

Questo ciò che si legge sulla rivista come riportato anche dal sito Biccy:

Totti ha provato, magari consigliato dagli amici, a starsene tranquillo a Sabaudia, in attesa di chiudere legalmente la storia con Ilary. A quel punto, infatti, sarebbe stato libero di vedere Noemi senza nascondersi. Ma i tempi dell’incontro con gli avvocati si sono dilatati. Ilary ha continuato la propria vacanza rigenerante, mentre il legale della conduttrice postava foto dal mare, lanciando il chiaro messaggio che, da parte loro, non c’era fretta. Il capitano ha compiuto un’altra mossa azzardata. Ci risulta, infatti, che abbia continuato a portare la figlia Isabel a giocare con i figli di Noemi e questa sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso nei rapporti già difficili con la Blasi.

Ilary Blasi, quindi, è corsa da Francesco furiosa:

Ilary, che abbiamo visto pochi giorni fa a Cortina, è passata da Riccione per uno spritz con Graziella Lopedota, la sua manager ed è tornata, infine, a Sabaudia, a riprendere Isabel per volare, in gran segreto, in Croazia, a raggiungere un altro pezzo di famiglia: sua sorella Silvia. Ha postato un video mentre lei e Isabel scendevano dall’aereo. Sapendo che, a quel punto, Totti sarebbe stato libero di incontrare nuovamente la Bocchi, con il rischio di essere scoperto e di confermare la versione della conduttrice. Ecco, infatti, Francesco mentre in macchina, con una coppia di amici, raggiunge l’abitazione al Circeo di Noemi. Esce dalla vettura a testa bassa e varca la porta d’ingresso.

