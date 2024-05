Ilary Blasi, quanto ha sborsato Netflix per realizzare il docu-film ‘Unica’: la cifra che non ti aspetti

Spettacolo

Nicolò Figini | 23 Maggio 2024

Ilary Blasi

Andiamo a scoprire quanto ha speso Netflix per la realizzazione del documentario “Unica” in cui Ilary Blasi ha parlato della fine del matrimonio con Francesco Totti. La cifra da capogiro.

Il presunto costo del docu-film di Ilary Blasi su Netflix

Sicuramente tutti si ricorderanno, perché chiunque ne ha parlato sui social, del documentario su Ilary Blasi e Francesco Totti prodotto da Netflix lo scorso anno. La conduttrice ha dato la sua versione dei fatti per quanto riguarda la fine del rapporto con l’ex calciatore e ha rivelato dettagli inediti, come per esempio quando ha pedinato l’ex insieme a una sua amica in macchina.

Il documentario è stato un vero e proprio successo, diventando una delle serie più viste in tutta Europa. Forse però vi saresti chiesti con il tempo quanto è stato il cachet dato a Ilary e quanto ha pagato la piattaforma streaming per realizzarlo? La risposta ce la dà il sito Davide Maggio, secondo il quale la cifra corrisponderebbe a 2.249.436,80 euro.

Una cifra che farà girare la testa ai più, considerando che si tratta di un docu-film dalla durata di 80 minuti e senza effetti speciali, ma basato solo sulla narrazione dei fatti da parte di Ilary Blasi. Il costo si può trovare sul sito del Ministero della Cultura perché sono stati chiesti dei contributi ministeriali per la sua creazione.

Per quanto riguarda il cachet di Ilary, invece, non abbiamo molte informazioni. Qualche tempo fa delle indiscrezioni, rilasciate dagli avvocati di Francesco Totti, riportavano che il suo compenso si aggirasse intorno ai 700mila euro. Ma ovviamente sono informazioni che vanno prese con le pinze perché non abbiamo alcuna conferma in merito.

Ad ogni modo adesso Ilary Blasi si sta godendo un po’ di riposo pronta a tornare in TV alla conduzione di Battiti Live accanto ad Alvin. Il programma musicale infatti da quest’anno si sposterà su Canale 5 in una veste del tutto rinnovata.