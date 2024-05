Gossip

Vincenzo Chianese | 28 Maggio 2024

Ilary Blasi

Da più di un anno e mezzo Ilary Blasi ha iniziato a frequentare Bastian Muller, voltando pagina dopo la rottura con Totti. Da qualche tempo tuttavia pare che la conduttrice sia sempre più lontana dal suo compagno e sul web si è iniziato a parlare di presunta crisi.

Crisi tra Ilary Blasi e Bastian Muller?

Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, si è molto discusso della vita privata di Ilary Blasi. Come ormai tutti sappiamo, da più di un anno e mezzo la conduttrice (che a breve farà il suo ritorno in tv) si è legata a Bastian Muller, iniziando così una bellissima storia d’amore. Col passare dei mesi i due si sono spesso mostrati insieme sui social, diventando in breve una delle coppie più amate del momento. Solo lo scorso mese la Blasi ha festeggiato il suo compleanno in Turchia, in compagnia di Muller e dei suoi figli e proprio Bastian ha scritto una meravigliosa dedica d’amore per la sua compagna, affermando: “Buon compleanno amore mio. Vivi per i momenti che non puoi esprimere a parole”.

In queste ore però è arrivata una segnalazione che ha allarmato il web e che sta già facendo discutere. Qualcuno ha infatti fatto notare a Deianira Marzano come da tempo Ilary e Bastian abbiano smesso di mostrarsi insieme. A quel punto si è iniziato a parlare di presunta crisi, pur non essendoci altri dettagli in merito.

Pare scontato tuttavia sottolineare come al momento si tratti solo di semplici gossip. Non c’è infatti alcuna prova reale che confermerebbe il presunto allontanamento tra Ilary Blasi e Bastian Muller e di conseguenza i rumor vanno presi con le pinze. Non è da escludere tuttavia che la conduttrice sia semplicemente presa dai numerosi impegni di lavoro.

Attualmente sono infatti in corso le registrazioni della nuova edizione di Battiti Live, che sarà presentata proprio dalla Blasi. Ma non solo. Si mormora anche che Ilary sia in lizza per la conduzione de La Talpa, che dovrebbe tornare in onda sulle reti Mediaset tra qualche mese.