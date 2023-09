Spettacolo

Andrea Sanna | 30 Settembre 2023

Ilary Blasi

In occasione dell’Oktoberfest Ilary Blasi ha raggiunto la Germania e si è mostrata davvero scatenata insieme al compagno Bastian

Ilary Blasi ha trovato il tempo di raggiungere Monaco di Baviera durante il weekend! La conduttrice, che di recente ha ricevuto il tapiro d’oro da Striscia la Notizia, è volata in Germania per festeggiare l’Oktoberfest, famoso festival popolare dedicato alla birra, che coinvolge persone da ogni parte del mondo. L’evento si svolge dal penultimo weekend di settembre al primo fine settimana di ottobre.

Insieme all’ex moglie di Francesco Totti il suo nuovo compagno Bastian Muller che, come noto, è tedesco e non poteva di certo mancare questo appuntamento. Questo bel momento di festa Ilary Blasi e il suo fidanzato hanno pensato bene di condividerlo su Instagram con diversi video e scatti.

Come da tradizione quando si partecipa all’Oktoberfest di Monaco di Baviera è abitudine indossare gli abiti della tradizione. Ilary Blasi non ha potuto esimersi e ha sfoggiato il vestiario, curando anche trucco e parrucco. In queste immagini infatti porta delle lunghe trecce. La presentatrice ha sfoggiato il Dirndl, mentre Bastian Muller i Lederhosen (pantaloni di pelle)

Ecco alcune foto pubblicate sui social da Ilary Blasi. Sorridenti e complici la presentatrice e il suo compagno si sono mostrati davvero uniti e innamorati.

Le storie Instagram di Ilary Blasi

Non solo Bastian Muller, ad accompagnare Ilary alla festa anche la sorella Silvia e il marito di quest’ultima Ivan. A testimoniarlo la stessa presentatrice che su Instagram oltre alle foto ha pubblicato anche dei video tra brindisi e festeggiamenti.

Giostre, pinte e abiti tipici hanno reso ancor più colorato lo storico evento che, ogni anno, raccoglie circa 6 milioni di visitatori. E tra essi citiamo anche la presenza di Ilary Blasi, che sembra essersi trovata davvero a suo agio. Dopo un’estate ricca di viaggi, la presentatrice ha voluto chiudere in bellezza con l’Oktoberfest prima di concentrarsi sul lavoro e i nuovi progetti che l’attenderanno.