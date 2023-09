Spettacolo

Andrea Sanna | 30 Settembre 2023

Una domanda mette in imbarazzo Annalisa

Annalisa in occasione dell’uscita del suo nuovo disco “E poi siamo finiti nel vortice”, sta realizzando diverse interviste in radio. L’ospitata a Radio Zeta però ha attirato l’attenzione per una domanda che il conduttore ha rivolto alla cantante, visibilmente in imbarazzo.

Sempre composta nel rispondere alle curiosità di fan e giornalisti, Annalisa questa volta è parsa un po’ infastidita vista l’insistenza delle varie domande sulla sua vita privata, che preferisce tenere ben distante dai riflettori.

“Non vorrei essere indiscreto, ma come si concilia la vita della moglie con quella dell’artista?”, ha chiesto il presentatore radiofonico. Annalisa ha subito replicato, senza troppi giri di parole: “Non c’è una vita diversa, nel mio immaginario non ho una vita da moglie. La vita è uguale a prima… e menomale”. Una frase per troncare in qualche modo il discorso.

Il conduttore però ci ha riprovato, rigirando la domanda in un altro modo: “Io parlo di lavoro, ad esempio se hai un concerto tuo e un viaggio di nozze da organizzare…”. A quel punto Annalisa ha sbottato: “Ma che domanda è? Bisogna trovare un equilibrio con tutto. È giusto secondo me che non cambi nulla”.

Quello che sembra aver seccato Annalisa è il messaggio che si nasconde dietro, ovvero che una donna nel momento in cui diventa moglie deve modificare le proprie giornate in funzione del matrimonio. Forse anni addietro si poteva avere un pensiero del genere, ma questi stereotipi sono ormai superati. Questo il video del momento, che ha fatto il giro del web…

non c’è una vita da moglie



ma che domanda è pic.twitter.com/5F8yGmF0nh — Annalisa out of context (@OutAnnalisa) September 29, 2023

Tra l’altro già nei giorni scorsi, sempre Annalisa, ha replicato a coloro che con insistenza credono sia incinta dopo le immagini di un pancino sospetto. Illazioni che a Il Messaggero ha deciso di smentire pubblicamente, una volta per tutte:

“Smentisco le voci sulla mia maternità e mi spiace che ci sia in Italia ancora questa visione all’antica per la quale una donna si sposa e dopo due mesi tutti le guardano la pancia per vedere se è incinta”.