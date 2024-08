In questi giorni si è parlato di presunte tensioni tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin: ecco però la verità dietro il gossip

In questi giorni si è parlato di un presunto allontanamento tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin, che da più di 20 anni come è ben noto sono grandi amiche. Adesso però arriva la verità dietro questo gossip, che ha fatto mormorare il web.

La verità sul gossip che coinvolge Ilary Blasi e Silvia Toffanin

Sono trascorsi più di 20 anni da quando Ilary Blasi e Silvia Toffanin si sono conosciute sul set di Passaparola. Le due conduttrici, da tempo nel cuore del grande pubblico, hanno infatti preso parte al celebre game show nelle vesti di Letterine e proprio in quell’occasione tra loro è nata un’amicizia solida e sincera che dura ancora oggi.

Nel corso degli anni Ilary e Silvia hanno rafforzato il loro legame e solo qualche tempo fa la Toffanin ha scritto una commovente lettera alla sua collega e amica, che ha emozionato tutti i telespettatori. Allo stesso tempo la Blasi ha scelto proprio il salotto di Verissimo per parlare per la prima volta dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, dopo mesi di gossip.

Tuttavia in questi ultimi giorni un pettegolezzo ha iniziato a fare il giro del web, lasciando i più interdetti. Stando al settimanale Oggi infatti di recente ci sarebbe stata un po’ di maretta tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin, al punto che il rapporto tra le due grandi amiche, sempre secondo le indiscrezioni, si sarebbe freddato. Ovviamente la voce di corridoio nel giro di poche ore ha fatto discutere gli utenti e in molti si sono chiesti cosa fosse accaduto tra le due presentatrici.

Adesso però arriva la verità dietro questo rumor. Tra Ilary e Silvia infatti non c’è stata alcuna lite e alcun tipo di incomprensione. La Blasi e la Toffanin sono più unite che mai e di conseguenza il gossip è destinato a rimanere tale.

La conduttrice di Verissimo nel mentre in autunno tornerà su Canale 5 non solo con il suo fortunato programma, ma anche con Amici Verissimo, un nuovo format ideato insieme a Maria De Filippi che sarà incentrato proprio su alcuni ex allievi del talent show.