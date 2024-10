Novità del palinsesto televisivo di Mediaset è Amici Verissimo! Scopriamo insieme quali sono tutti i dettagli, da quando inizia a chi conduce il format, per passare dalle puntate, come funziona e dove va in onda in TV e streaming!

Quando inizia Amici Verissimo

Pier Silvio Berlusconi non ha soltanto annunciato che La Talpa si farà con Diletta Leotta, ma ha anche annunciato la novità di Amici Verissimo! Quando inizia questo nuovo programma reso noto durante la presentazione dei palinsesti Mediaset?

Come si legge su SuperGuida TV, Speciale Amici – Verissimo prenderà il via il 23 novembre 2024 in prima serata. Stando a quanto si apprende dal sito la prima registrazione si terrà il 21 ottobre 2024.

Se vi state chiedendo anche dove viene registrato Amici Verissimo, possiamo dirvi che verrà trasmesso da Roma.

Chi conduce Amici Verissimo

Amici Verissimo chi lo conduce e chi saranno quindi i presentatori o presentatrici? La trasmissione vedrà la produzione Fascino di Maria De Filippi e la conduzione di Silvia Toffanin.

Le due già in passato hanno collaborato proprio alla realizzazione di alcuni contenuti e interviste legati al mondo del talent show, ma questa è una vera e propria novità!

Quante puntate sono e come funziona

Vista la curiosità su Amici Verissimo sicuramente vorrete sapere anche quante puntate sono. Ebbene per ora possiamo dire che la trasmissione andrà in onda in prima serata e sono certe tre puntate. Non sono ancora noti i nomi dei protagonisti.

Ma come funziona nel dettaglio il programma e in cosa consiste? In conferenza stampa ci si chiedeva se sarà una sorta di Festival di Sanremo e se ci sarà un’orchestra in studio e come sarà dunque sviluppato. Al quesito di Andrea Conti rivolto a Pier Silvio Berlusconi, abbiamo una risposta.

Si tratta infatti di un progetto che nasce dall’idea dell’ad di Mediaset e di Maria De Filippi. Ancora ci stanno lavorando ma vuole essere una celebrazione di Amici. Insieme a lei e Silvia Toffanin stanno costruendo il format e come saranno le serate.

Vedremo parti di spettacoli, racconti, ci saranno degli ospiti del mondo della musica e non. Insomma una vera e propria celebrazione di Amici e dei suoi artisti.

Dove va in onda Amici Verissimo in TV e streaming

Infine concludiamo con il dire dove va in onda e dunque dove vedere Amici Verissimo. Il nuovo format di Mediaset sarà trasmesso regolarmente su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

Sulla piattaforma ricordiamo sempre che sarà possibile non solo seguire la diretta già in onda su Canale 5, ma c’è anche la possibilità di andare a rivedere i video della puntata o semplicemente alcuni singoli momenti.

Capiremo poi se verrà messa a disposizione (ed è molto probabile) anche Witty TV.