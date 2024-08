In occasione della sua esibizione alle Olimpiadi di Parigi 2024, la ginnasta azzurra Milena Baldassarri ha scelto una canzone di Giordana Angi.

Milena Baldassarri performa sulle note di Giordana Angi

Proseguono le Olimpiadi di Parigi 2024 e manca ormai poco alla cerimonia di chiusura. Questa mattina intanto si sono tenute le prime qualificazioni di ginnastica ritmica e a esibirsi è stata naturalmente anche la campionessa azzurra Milena Baldassarri, attesissima dal grande pubblico. La performance della ginnasta non ha naturalmente deluso le aspettative e senza dubbio la sua è stata una delle migliori della giornata. Tuttavia sui social in molti hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato e che in queste ore ha fatto discutere il web.

Per la sua esibizione alle Olimpiadi 2024 infatti la Baldassarri ha scelto una canzone di Giordana Angi. Parliamo della cover di Formidable, celebre brano di Stromae. Naturalmente la decisione della campionessa azzurra di performare sulle note del pezzo cantato dall’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha fatto discutere il web e numerosi sono stati i commenti da parte degli utenti.

Nel mentre Milena Baldassarri prosegue al meglio la sua esperienza alle Olimpiadi 2024 e nelle prossime ore sapremo come terminerà il suo percorso. Nel mentre di recente a far sorridere i social è stato anche Thomas Ceccon. Il campione olimpico infatti nel corso di un’intervista ha affermato di non avere le medaglie vinte con sé e di averle date ai suoi genitori. In merito a questa scelta lo sportivo ha affermato:

“No, non le ho qua con me. Le ho date già ai miei perché io non voglio girare con le medaglie. Non sia mai. Anche Michael (Phelps ndr) mi ha detto che non ha mai girato con le medaglie e le ha sempre date. Portarle lì così non me la sento”.