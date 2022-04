1 Il commento di Ilary sulla squalifica di Silvano Michetti

Ieri L’Isola dei Famosi e Mediaset hanno emesso un comunicato ufficiale dove si annunciava la squalifica di Silvano Michetti dal reality show. Il batterista e membro dei Cugini di Campagna ha dovuto fare ritorno a casa dopo poche ore dal suo arrivo, a causa di una infrazione al regolamento. Di questo ne ha parlato anche Ilary Blasi a Le Iene.

Durante la puntata di lunedì, appena sbarcato a Cayo Cochinos, Silvano Michetti mentre conversava con Alvin si è lasciato sfuggire l’imprecazione, severamente vietata dal regolamento del programma. Dopo la diretta la produzione è andata a rivedere i filmati e ha poi deciso di intervenire con l’espulsione del musicista. Nel corso dell’appuntamento de Le Iene Ilary Blasi ha commentato l’accaduto, incalzata da Teo Mammucari e Belen Rodriguez:

“Una bella domanda, Silvano dei Cugini di Campagna, è vero che ha bestemmiato? Cioè è arrivato sull’Isola, ha pestato un riccio ed ha sganciato un bestemmione. Ha preso il premio Bettarini d’oro, la bestemmia più veloce della terra”. Così Belen Rodriguez ha chiesto: “Quindi è stavo veramente eliminato?”

Ilary Blasi non ha potuto che confermare la notizia, facendo notare come il regolamento sia stato messo in pratica: “Sì, è vero quello che hai detto. Già, è stato espulso purtroppo. L’abbiamo squalificato, vabbè questo è il regolamento, per questo è arrivata questa decisione“.

Nulla da fare quindi per Silvano Michetti. La sua avventura in Honduras si è rivelata davvero molto breve. È stato espulso e probabilmente di questo Ilary Blasi ne parlerà questa sera durante la puntata de L’Isola dei Famosi. Nel mentre la conduttrice lunedì ha dato alcune delucidazioni anche su Patrizia Bonetti…