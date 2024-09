Dopo una lunga vacanza, in queste ore Ilary Blasi ha fatto rientro a Roma e si è così recata al supermercato per fare un’abbondante spesa al termine della quale ha mostrato il lungo scontrino, rivelando di aver speso ben 600 euro.

Il gesto di Ilary Blasi non passa inosservato

È stata un’estate particolarmente intensa questa per Ilary Blasi. Come sappiamo la conduttrice è tornata in tv dopo mesi di assenza e ha preso in mano le redini della nuova edizione di Battiti Live, che ha ottenuto un successo straordinario. La kermesse musicale infatti ha portato a casa ottimi ascolti, non deludendo le alte aspettative del pubblico e dell’azienda.

Dopo la fine di questa nuova esperienza così la Blasi si è concessa una lunga e meritata vacanza, prima di tornare a lavoro. Si mormora infatti che nei mesi a venire venga rilasciato il sequel di Unica, il docufilm incentrato sulla vita privata della presentatrice che lo scorso anno ha fatto a lungo discutere il web. Ilary ha infatti rotto per la prima volta il silenzio, rivelando i retroscena inediti legati alla fine delle nozze con Francesco Totti. I fan dunque si chiedono già che altro rivelerà la conduttrice e di certo l’attesa è già tanta.

LEGGI ANCHE: Alberto Matano officia le nozze di Roberta Morise ed Enrico Bartolini

Nel mentre in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione dei fan. Dopo aver fatto rientro a Roma dalle vacanze, Ilary Blasi si è recata come tutti noi al supermercato per fare la spesa. Al termine delle compere però la presentatrice ha mostrato sui suoi social il lunghissimo scontrino, rivelando di aver speso ben 600 euro.

Ilary Blasi torna a Roma e fa una spesa da 600€ pic.twitter.com/8144TpNEN3 — disagiotv (@disagio_tv) September 2, 2024

Naturalmente l’accaduto non è passato inosservato e in rete non sono mancati i commenti degli utenti. I fan nel mentre stanno attendendo con ansia di sapere quando verrà rilasciato il sequel di Unica. Tuttavia solo nelle settimane a venire ne sapremo di più a riguardo.