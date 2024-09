Poche ore fa si sono celebrate le nozze di Roberta Morise ed Enrico Bartolini e a officiare la cerimonia è stato l’amico Alberto Matano.

Alberto Matano unisce in matrimonio Roberta ed Enrico

Quello appena trascorso è stato un weekend pieno di emozioni per Roberta Morise ed Enrico Bartolini. La conduttrice e il suo compagno infatti lo scorso 31 agosto si sono uniti in matrimonio e a officiare la cerimonia è stato un’ospite d’eccezione: Alberto Matano. Le nozze si sono svolte in un bellissimo resort nel cuore della Maremma Toscana, alla presenza di parenti e amici. Roberta ed Enrico, che tre mesi fa hanno dato alla luce il piccolo Gianmaria, visibilmente emozionati sono così diventati marito e moglie, coronando così il loro sogno d’amore.

Come annunciato è stato Alberto Matano a officiare le nozze della Morise e di Bartolini e proprio il conduttore non ha potuto fare a meno di trattenere le emozioni. Il presentatore, che sta per tornare in onda con La Vita in Diretta, ha così speso bellissime parole per i neo sposi, affermando:

“Persone appartenenti più diverse non ci sono. Enrico così schivo, riservato, solido. Roberta invece è fuoco, vulcano, energia. D’altronde l’impasto è qualcosa di chimico. Che non possiamo spiegare. E tra voi c’è quella chimica”.

Come in molti sapranno, tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini c’è stato un vero colpo di fulmine. I due infatti si sono conosciuti la scorsa estate a Castiglione della Pescaia e da quel momento non si sono più lasciati. Nel giro di pochi mesi la coppia ha anche concepito un figlio e adesso sono arrivate le fatidiche nozze, che hanno emozionato tutto il web. La conduttrice nel mentre ha voluto che fosse l’amico Alberto Matano a officiare la cerimonia e di certo non poteva esserci scelta più azzeccata. Non resta dunque che fare i nostri migliori auguri a Roberta e a Enrico, di certo una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo.