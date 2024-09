Oggi su Canale 5 torna ufficialmente in onda Pomeriggio 5 con la conduzione di Myrta Merlino. Quest’anno però la conduttrice avrà un nuovo studio e non mancheranno le novità.

Myrta Merlino sta tornando

Finalmente ci siamo! Dopo una lunga e meritata pausa estiva, oggi Myrta Merlino torna in onda con la nuova edizione di Pomeriggio 5. Tutto è già pronto per la prima puntata del fortunato programma d’informazione e nelle ultime settimane la conduttrice ha lavorato senza sosta affinché tutto si svolga nel migliore dei modi. Proprio di recente la padrona di casa, che lo scorso anno è riuscita a conquistare il cuore degli italiani, ha svelato le prime novità della nuova edizione, che promette grandi emozioni.

Come da tradizione Pomeriggio 5 verrà diviso in due parti. La prima affronterà i casi più recenti di cronaca e si parlerà naturalmente di femminicidi, di diritti e molto altro. La seconda parte sarà invece dedicata interamente allo spettacolo. Si tornerà dunque ad affrontare il caso Chiara Ferragni, che da mesi fa chiacchierare il web. Nelle settimane a venire però si discuterà anche del Grande Fratello e di tutti gli altri argomenti della cronaca rosa.

La vera novità però è il nuovo studio di Pomeriggio 5, che da oggi accoglierà Myrta Merlino. Al centro ci sarà infatti un grande tavolo. Si tratta di una vera postazione che accompagnerà la conduttrice nel suo racconto. L’istallazione, come ha rivelato in esclusiva Davide Maggio, “si adatterà a seconda delle necessità e potrà avere forme diverse sino a comporsi completamente in un 5”.

ragazzi sto entrando nel nuovo studio mi scoppia il cuore reference potente myrta mirta merlino pomeriggio cinque pic.twitter.com/deQqbCE0hw — TotalmenteTrash Archive📁 (@TotallyArchive) August 30, 2024

In merito al nuovo studio la Merlino al portale ha dichiarato: “Avere un oggetto davanti, un tavolo di lavoro è per me importante perché mi riporta alla mia mission: fare Pomeriggio 5, un programma giornalistico, informativo, che racconti le notizie. Quel tavolo diventa in qualche modo l’approdo dove le notizie arrivano e da cui poi ripartono le nostre osservazioni, le nostre idee, le mie e quelle dei miei ospiti”.