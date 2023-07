NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Luglio 2023

Spariti 5 Rolex contesi da Ilary Blasi e Totti

Nell’ultimo anno si è a lungo parlato della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. In particolare ad attirare l’attenzione del web è stato il caso dei Rolex che la conduttrice avrebbe sottratto al suo ex marito, e la questione è stata anche affrontata in tribunale. Tuttavia solo qualche settimana fa il giudice aveva stabilito che la coppia dovesse dividersi i preziosi orologi, il cui valore sembrerebbe superare di gran lunga i 100 mila euro. Nelle ultime ore però sono emersi nuovi retroscena, che stanno già facendo discutere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto rivela Il Corriere della Sera, pare che 5 dei famosi Rolex contesi da Ilary e Totti siano spariti. Proprio la Blasi avrebbe infatti presentato una denuncia in merito alla presunta scomparsa degli orologi. Ma non solo. La conduttrice avrebbe anche specificato l’assenza di altri beni, tra cui borse e gioielli. In più avrebbe ammesso di possedere al momento soltanto un paio di orologi.

I restanti Rolex, che sarebbero dovuti essere riposti in una cassaforte congiunta, sembrerebbero tuttavia essere spariti nel nulla. Nella memoria presentata durante l’udienza di costituzione delle parti, Ilary Blasi, assente in aula, avrebbe fatto sapere di non possedere tutti gli orologi in questione e di non conoscere la loro attuale collocazione. Stando a quanto si legge, pare che tra i Rolex mancanti, vi sarebbe un prezioso Daytona Rainbow, il cui valore si aggirerebbe intorno a 1 milione di euro.

Il mistero dunque in queste ore si infittisce, e secondo le indiscrezioni sembrerebbe che Totti e i suoi avvocati non avrebbero ben reagito alla notizia. La preoccupazione dell’ex Capitano della Roma infatti sarebbe che alcuni dei mancanti Rolex possano essere stati venduti. La Blasi intanto avrebbe richiesto la restituzione di borse e gioielli, che le erano stati sottratti da Francesco.