Nicolò Figini | 14 Luglio 2023

GF Vip 7

Oriana Marzoli è stata attaccata perché accusata di non soffrire per la rottura con Daniele Dal Moro

L’accusa a Oriana Marzoli

In queste ultime ore abbiamo parlato ancora una volta della fine della storia d’amore tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Il primo si è recentemente sfogato registrando un audio all’interno del quale ha la voce rotta dalle lacrime e afferma di reputarsi una persona vera e per niente narcisista:

“Perché non ho maschere e non doppie facce. Se dico di voler bene a una persona gli voglio bene davvero e se dico di amare una persona la amo. Tutte le cose che dico sono sempre state vere. Quindi io non ho niente da rimproverarmi. A questo punto vi assicuro che il tempo sarà galantuomo“.

Nel frattempo, mentre stava succedendo questo, Oriana Marzoli ieri sera era a festeggiare il compleanno di un suo amico. Una persone sul web l’ha criticata perché nel momento in cui Daniele stava soffrendo lei era a “soffrire in silenzio” divertendosi.

Di lì a poco è arrivata la risposta ironica della stessa Oriana: “Aspetta che cerco un video piangendo con il mio amico a Madrid per fargli gli auguri, dammi un secondo. Niente non lo trovo. Devo lasciare questo“. Voi che cosa ne pensate di questa situazione? Già ieri la Marzoli era stata accusata di aver dimenticato in fretta Daniele con un altro ragazzo.

Questo perché era stata vista salire su una Porsche con tale persona. Tuttavia, in seguito, lei ha spiegato che sull’auto c’erano tre persone e stava facendo delle Stories su Instagram per lavoro. Vedremo come si concluderà tutta questa vicenda. Noi vi terremo aggiornati.

