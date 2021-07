Chi è Imen Jane? Età, vita privata, YouTube e Instagram

Ecco chi è l’influencer Imen Jane finita al centro della polemica nel 2020 per la finta laurea e tornata a far parlare di sé anche nel corso di questa estate 2021. Queste alcune news e curiosità su di lei: l’età, la vita privata, YouTube e Instagram.

Chi è Imen Jane

Nome e Cognome: Iman Boulahrajane (conosciuta come Imen Jane)

Data di nascita: 14 ottobre 1995

Luogo di nascita: Varese

Età: 25 anni

Altezza: Informazioni non disponibile

Peso: Informazione non disponibile

Segno zodiacale: Informazione non disponibile

Professione: Influencer

Tatuaggi: Informazione non disponibile.

Profilo Instagram: @imenjane

Imen Jane età e biografia

Queste le poche informazioni che siamo riusciti a raccogliere sulla sua biografia.

Iman Boulahrajane, questo è il nome per esteso di Imen Jane. La giovane che fino al 2020 ha fatto credere a tutti di essere un’economista, è nata a Varese (anche se di origine marocchina) e la sua età è di 26 anni.

Vita privata

Della sua vita privata, una delle poche cose che sappiamo è che vive a Milano.

Altra piccola informazione estrapolata dalla sua biografia è che insieme allo startupper Alessandro Tommasi, Imen Jane ha fondato Will Ita, uno «spazio per i curiosi del mondo», così viene definito.

Ma in questo momento Imen Jane sta facendo discutere per un altro motivo. Pare infatti che abbia mentito sulla sua laurea, ma capiamo meglio cosa è accaduto…

Il caso sulla ‘non’ laurea

Imen Jane ha conquistato tutti su Instagram e YouTube, anche i più giovani, con contenuti mai banali. Ma in queste ore è emerso il caso sulla laurea. Ebbene sì. Avete capito bene.

In un’intervista rilasciata intervista a Donna Moderna, ha dichiarato di essersi laureata nel 2017 in Economia e amministrazione d’impresa all’Università Bocconi. A quanto pare però non è esattamente così.

A sganciare la bomba sono stati gli amici di Dagospia, che in data 15 giugno 2020, hanno informato che in realtà l’influencer Imen Jane non ha mai concluso il proprio percorso di studi. Una notizia che ha destabilizzato in tanti, che in questi anni hanno tratto grande ispirazione da lei.

A lanciare il campanellino d’allarme sulla questione è una sua risposta alla domanda durante un evento di Goldman Sachs. Tra gli spettatori, alcuni tra i più curiosi, pare abbiano chiesto lei la facoltà di studi dove ha conseguito la laurea, dato che Iman Jane ha utilizzato termine non proprio tecnici. Nessuna risposta.

Per tale ragione allora Dagospia ha voluto vederci chiaro, interpellando direttamente all’Università. Poco dopo, poi, è giunta una sorta di ammissione da parte della stessa Iman, che attraverso alcune Instagram Stories ha raccontato agli utenti:

«Gli ultimi mesi sono stati pesantissimi. Tutto questo implica tempo e risorse che mi hanno portato a tralasciare gli studi. Studi che poche settimane fa ho deciso di riprendere perché mi sento di dover chiudere un ciclo. Il progetto di vita di ognuno di noi è personalissimo non esistono linee rette. Ognuno si sceglie quello che è il suo ritmo».

Quanto emerso con Dagospia ha scatenato gli utenti del web che si sono detti davvero molto delusi da Imen Jane poiché in tutti questi anni sono stati presi in giro da lei. E proprio a tal proposito andiamo a vedere dove poterla seguire sui social…

Dove seguire Imen Jane: Instagram e Youtube

Molto conosciuta e amatissima anche dai più giovani, per anni Imen Jane è stata un modello da seguire anche sul web. A dargliene atto il numero di follower che conta su Instagram, oltre 348 mila.

Numero in diminuzione dopo che la stessa ha ammesso di non aver conseguito alcuna laurea, come fatto credere. Nel 2021 sempre sui social Imen è tornata a far parlare di sé a causa di alcune Instagram Stories. Le sue dichiarazioni sono finite al centro di una polemica. Come mai? Il racconto delle vacanze in Sicilia insieme all’amica Francesca Mapelli è stato definito poco rispettoso per via di alcuni atteggiamenti spocchiosi avuti dall’influencer.

Su YouTube, grazie al sito di Repubblica, è stato diffuso un video dove proprio Imen Jane ammette di aver tralasciato gli studi…

Intanto proprio suo profilo Instagram è scomparsa la definizione di «economista», dopo l’accaduto.

In generale comunque sul suo profilo Imen Jane pubblica svariati scatti. Alcuni anche accanto ad importanti autorità come Mattarella.

Insomma Imen Jane si è trovata al centro di un polverone mediatico e a distanza di un anno si torna a parlare nuovamente di lei. Il suo nome è tra le tendenze di Twitter e chi la segue si chiede ancora non solo perché ha mentito sulla laurea ma anche cosa l’abbia spinta a fare quelle storie.

