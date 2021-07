1 Il toccante messaggio di Michelle Hunziker

In questi anni (ben 11 per la precisione) Michelle Hunziker ha diviso gran parte delle sue giornate insieme alla sua cagnolina Lilly. La barboncina abbiamo imparato a conoscerla anche noi attraverso i social, poiché la conduttrice non mancava occasione di mostrarla e di registrare divertenti video in sua compagnia o foto buffe. Le due, come da lei raccontato, erano una cosa sola. C’era un forte legame o come direbbe Michelle: “era in simbiosi con me”.

Oggi per Michelle Hunziker, però, è una giornata molto triste. La showgirl, infatti, si trova a dire addio per sempre alla sua amica a quattro zampe e compagna di grandi avventure. Lilly che ha tanto rallegrato questi anni è venuta a mancare e ha lasciato in lei un vuoto davvero incolmabile. Per salutarla un’ultima volta, l’ex modella ha condiviso un lunghissimo e toccante messaggio su Instagram, che in pochissimi minuti ha fatto il giro del web. Leggiamo qui di seguito le parole scritte dalla conduttrice:

«Ovunque fossi, qualunque cosa facessi c’era lei. Due occhietti scuri ed espressivi, sempre rivolti verso di me nell’attesa che le dicessi dove andare, cosa fare, a chi abbaiare, di essere presa in braccio per farsi dare un bacino e grattarla dietro quelle tenerissime orecchiette morbide che solo lei aveva».

Parole piene d’amore quelle che Michelle Hunziker ha scelto con cura per dire addio alla cagnolina, che ha voluto ricordare anche le tante avventure insieme e il rapporto che le univa:

«Mi ha accompagnato in tante avventure ed era in simbiosi con me. Me la portavo ovunque. Ho sempre pensato in questi anni che non fosse possibile una vita senza di lei. Lilly era la mia amica. Amore puro, perpetuo e incondizionato».

Infine Michelle Hunziker ha aggiunto ancora: «Ho il cuore spezzato perché ora non c’è più. Difficile pensare alla casa e alla nostra famiglia senza di lei. Un esserino così piccolo in grado di dare così tanto amore. Ora c’è un vuoto incommensurabile e tanto dolore che si lenirà solo con il tempo. Sono stati 11 anni meravigliosi insieme a te e ti porterò per sempre nel mio cuore. Ti amo piccolo amore mio»

Il messaggio di Michelle Hunziker ha commosso tutto il web e anche Aurora Ramazzotti, figlia della conduttrice, ha scritto qualcosa a riguardo. Andiamo a leggere le sue parole…