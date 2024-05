In ricordo del comico di Made in Sud, Massimo Borrelli

NEWS

Redazione | 10 Maggio 2024

Sono passati otto anni. Oggi veniva a mancare il comico di Made in Sud , Massimo Borrelli, dopo aver lottato, fino alla fine e non lasciando mai il palco e i suoi amici di Made e in particolare il suo amico di scena Peppe Laurato, fino al giorno purtroppo della sua morte.

Una lunga battaglia che non gli ha lasciato scampo. Come ogni anno, sua sorella Rosaria , con l’associazione “Voglio il Massimo onlus” e con l’aiuto della B&G Art Event Communication che ha curato la comunicazione, ha organizzato al teatro Cilea uno spettacolo per raccogliere fondi per la ricerca sul tumore al pancreas.

Una serata dedicata alla comicità e alla musica, dove si esibiranno tanti artisti, con il comune obiettivo di raccogliere fondi per donarli all’Ospedale Borgo Roma di Verona. La strada è lunga ma un passo alla volta ce la possiamo fare. Da soli si va più veloci, insieme si va più lontano.

Numerosi gli ospiti del mondo dello spettacolo, della musica e della comicità che si alterneranno sul palco del Teatro Cilea tra cui: Il cantante Rico Femiano, l’attore comico Pasquale Palma, l’attore Ciro Ceruti.

E ancora il comico Salvatore Turco, il compagno di scena di Massimo, Peppe Laurato, il comico Alessandro Bolide, Neapolis Groove Tribute. Infine l’attore comico Ciro Giustiniani, Salvatore Gisonna, Pasquale Tony Figo, il tenore Gennaro Mellone, Luisa Esposito, Floriana De Martino e tanti altri.

A cura di Barbara Carere