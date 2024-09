Samantha De Grenet ha pubblicato sui social una foto insieme al figlio in ospedale. Ecco cos’è successo e come sta

L’ex gieffina Samantha De Grenet ha pubblicato una foto del figlio in ospedale e tutti i fan hanno cominciato a chiedersi cosa fosse successo. Ecco il lungo sfogo e come sta oggi Brando Barbato.

Incidente per il figlio di Samantha De Grenet

Nel lontano 2005 Samantha De Grenet si è sposata con l’ingegnere Luca Barbato insieme al quale ha avuto il figlio Brando. Un anno più tardi la coppia si è separata (per poi tornare insieme nel 2015) ma l’amore per il bambino è rimasto sempre lo stesso. Oggi quel bambino ha 18 anni e purtroppo è stato vittima di un evento che lo ha costretto al ricovero in ospedale.

A parlarne è stata la stessa ex vippona in un lungo post su Instagram. Nella foto la vediamo in stampelle mentre si sta riprendendo da un intervento chirurgico al menisco destro. Accanto a lui anche il figlio sulla sedia a rotelle a causa di un probabile incidente. Purtroppo non abbiamo molti dettagli perché lei stessa non è scesa nel dettaglio:

“Non voglio entrare nel dettaglio , non serve, ma ho avuto veramente tanta paura per mio figlio… Ora è stato dimesso, stiamo a casa con due vertebre fratturate e tanto dolore … ne avrà per un mesetto, ma il peggio è scongiurato e lui sta bene!”.

Il figlio di Samantha De Grenet per fortuna adesso sta bene e dopo momenti di grande paura e ansia ha ritrovato il sorriso. Infatti ha concluso il lungo post sul social con grande ironia menzionando suo marito:

“Che coppia eh!!! Pensate quel poveretto di mio marito!!! Una con le stampelle e l’ altro immobilizzato a letto! Non vorrei essere nei suoi panni”.

Noi di Novella 2000 facciamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione a madre e figlio, con la speranza che possano tornare alla loro vita quotidiana nel più breve tempo possibile.