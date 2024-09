Dopo tanto chiacchierare è stata la stessa Milly Carlucci a intervenire sui rumor relativi alla presunta concorrente snob nel dietro le quinte di Ballando con le stelle 2024.

Milly Carlucci smentisce il rumor

Un paio di settimane fa era cominciato a diffondersi un rumor, partito da Dagospia, secondo il quale una concorrente di Ballando con le stelle si sarebbe comportata da persona snob nel dietro le quinte della trasmissione:

“Attenzione al generale Carlucci! A Ballando con le Stelle una concorrente si starebbe allargando parecchio, troppe richieste e atteggiamenti snob. Di chi si tratta?”.

A questo punto sul web sono partite le ipotesi più disparate e in molti hanno puntato il dito su Sonia Bruganelli. L’ex moglie di Paolo Bonolis è però intervenuta di lì a poco per smentire con una risata tutta questa storia e da allora non se n’è più parlato, almeno fino a ieri pomeriggio.

Milly Carlucci è infatti stata ospite della prima puntata di Da Noi a Ruota Libera con Francesca Fialdini. Rispondendo alle domande dell’intervistatrice ha quindi dovuto anche replicare a tale indiscrezione. La conduttrice di Ballando con le stelle però ha subito smentito tutte le voci di corridoio:

“Uno scrive la mattina e poi il resto della rete commenta. Quello che è un pensiero scritto da un giornalista che dice ‘secondo me c’è qualcuno troppo snob’, diventa poi una notizia ‘c’è sicuro un vip troppo snob’.

Milly Carlucci ha anche tenuto ad assicurare che all’interno della sua squadra di lavoro, così come tra i concorrenti, vige il rispetto reciproco. Poi ha fatto ironia affermando: “Quando siamo dietro le quinte tutti sudati e sfatti dalle prove non abbiamo il tempo di fare gli snob, te lo giuro!“. Insomma, la presentatrice ha messo un punto alla questione chiudendola definitivamente.

Adesso non ci rimane che aspettare il debutto di Ballando con le stelle, la cui prima puntata è prevista per il 28 settembre 2024.