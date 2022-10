1 Arriva il primo sindacato degli influencer

Negli ultimi anni come sappiamo la figura dell’influencer ha assunto un ruolo sempre più rilevante sul web. A oggi sono milioni i creator che in tutto il mondo sono delle vere e proprie celebrità, e che hanno conquistato il cuore degli utenti. Basti pensare al successo che hanno ottenuto nomi del calibro di Chiara Ferragni, Giulia De Lellis, Kabhy Lame, Gianluca Vacchi, e tanti altri. Tuttavia come qualcuno saprà questa categoria di lavoratori non è tutelata, e così adesso a pensarci sono stati gli avvocati Jacopo Ierussi e Valentina Salonia.

I due legali hanno infatti deciso di lanciare Assoinfluencer, il primo sindacato per gli influencer! Attualmente la campagna di tesseramento è ancora in fase di lancio, tuttavia potrebbe rappresentare una vera e propria svolta. L’associazione, inserita nell’elenco delle Associazioni Professionali del ministero dello Sviluppo Economico, ha l’obiettivo di rappresentare e tutelare istanze e interessi dei lavoratori del web. Parliamo di ben 350mila persone solo in Italia, per un valore di mercato di 280 milioni di euro. Proprio Jacopo Ierussi, founder e presidente di Assoinfluencer, in una nota ha annunciato:

“Quella dell’influencer è una figura nuova e che cambia tanto rapidamente quanto il mondo dei media. I creator possono essere artisti e imprenditori, atleti e divulgatori, ma sono sempre professionisti, capaci di produrre valore attraverso competenze e strumenti specifici. E in quanto professionisti, in un mercato ancora non regolato, ciò che fino ad oggi è mancato è esattamente una realtà che ne tutelasse diritti e interessi: Assoinfluencer è nata proprio per rispondere a questa esigenza”.

Nasce dunque il primo sindacato degli influencer, che tutelerà e rappresenterà questa categoria di professionisti. Nel mentre solo qualche giorno fa proprio Chiara Ferragni, una delle star del web più amate e seguite di sempre, ha raccontato come si svolge la sua giornata tipo. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.