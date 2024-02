Influencer si sfila il perizoma ed entra in chiesa: la parrocchia sporge denuncia

NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Febbraio 2024

In queste ore è diventato virale sui social il video di un’influencer che si sfila il perizoma e subito dopo entra in chiesa. La parrocchia nel mentre sporge denuncia.

L’influencer che desta clamore

Ormai si fa di tutto pur di ottenere visibilità e per far parlare di sé. E in queste ore sul web a destare clamore è un’influencer che ha postato sui suoi social un video che sta lasciando sgomenti i più. La ragazza in questione infatti ha registrato una breve clip all’esterno della chiesa di Santa Lucia, che si trova nella frazione di Fonte Nuova, in provincia di Roma. A suscitare scandalo è il fatto che la giovane donna si toglie il perizoma e lo lascia davanti all’ingresso, per poi entrare all’interno della chiesa. Ma non solo. Come didascalia poche parole, che tuttavia hanno indignato i più: “Confesserò i miei peccati”.

Il video in breve ha fatto il giro del web e così a intervenire è stato il reverendo don Massimo Marchetti, che con un comunicato sui social ha annunciato di aver sporto denuncia contro l’influencer. Questo quanto si legge nella nota diramata:

“In riferimento al video che sta in queste ore circolando su alcuni Social realizzato all’ingresso della nostra Parrocchia, la Comunità Parrocchiale, nell’esprimere il più fermo dissenso per le immagini non consone alla sacralità del luogo e per l’irrisorio riferimento al sacramento della Confessione, ha proceduto al deferimento dei fatti alla competente Autorità Giudiziaria. Duole non poco constatare che pur di acquisire visibilità mediatica, si confliggano le, seppur basilari, regole di rispetto dei luoghi e delle persone”.

L’influencer in questione nel frattempo non sembrerebbe aver ancora commentato l’accaduto. Il video però in queste ore sta facendo molto discutere gli utenti sui social, che hanno condannato il forte gesto della giovane donna, che per i più ha mancato di rispetto verso la parrocchia.