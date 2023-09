Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 16 Settembre 2023

Grande Fratello

Heidi Baci è davvero single?

Dopo Anita Olivieri (che in realtà sembrerebbe essere davvero single), un’altra concorrente del Grande Fratello potrebbe essere fidanzata sebbene professi il contrario. Parliamo del neo ingresso Heidi Baci.

La ragazza di Pescara, ma di origini albanesi, ha raccontato nella clip di presentazione di essere single. Nel vedere il videomessaggio prima dell’ingresso di Heidi Baci al Grande Fratello, alcuni hanno avuto da ridire sul web. Pare infatti che qualcuno stia contestando la vita sentimentale della giovane. Ecco quanto si legge sul suo conto:

“Ascolta… Heidi il nuovo ingresso della Casa la conosco troppo bene. È super fidanzata e ha detto di essere single. Segnati questo messaggio perché poi ti darò altri particolari. Ti dico solo questo: ARRIVISTA”.

Questo è ciò che si legge in un messaggio ricevuto da Deianira Marzano sui social. L’influencer ha spiegato di aver ricevuto altre segnalazioni da parte di diversi utenti che sostengono per l’appunto questa tesi.

La segnalazione su Heidi del Grande Fratello – Storia Instagram di Deianira Marzano

Al momento non siamo in grado di dirvi quanto ci sia di vero in queste indiscrezioni sulla concorrente del reality show di Canale 5. Non è escluso però che Heidi Baci possa essersi lasciata di recente e dunque oggi è effettivamente single come dice.

Per ora restiamo nel dubbio e non intendiamo sbilanciarci. Prendiamo questa notizia con la pinze e ci limitiamo al riportare il pettegolezzo, in attesa di capire qualcosa di più da Heidi Baci.

La sua compagna d’avventura Anita Olivieri, per esempio, ha già fatto chiarezza spiegando di essersi lasciata e svelandone le motivazioni. Quindi potrebbe essere che anche Heidi Baci abbia vissuto una situazione analoga.

