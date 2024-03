Spettacolo

Nicolò Figini | 6 Marzo 2024

Barbara d'Urso

Secondo quanto riportano i più recenti rumor l’intervista di Barbara d’Urso a Domenica In non sarebbe piaciuta a Pier Silvio Berlusconi

Secondo i rumor più recenti si vocifera che i vertici Mediaset non siano per nulla contenti dell’intervista fatta a Barbara d’Urso a Domenica In.

L’intervista Rai di Barbara d’Urso

La scorsa settimana Barbara d’Urso ha fatto il suo attesissimo ritorno in TV approdando dall’amica e collega Mara Venier per rilasciare un’intervista a Domenica In. Nel corso della chiacchierata si sono toccati vari argomenti dall’infanzia alla dolorosa scomparsa della madre, passando anche per i figli e l’addio a Mediaset. Proprio su quest’ultimo punto ha affermato di non aspettarselo e di non voler fare ‘la guerra‘ a nessuno:

“Sono stata 23 anni a Mediaset, ero molto felice e stavo In diretta tutti i giorni. Io ci sono sempre stata, mattina, pomeriggio e sera. Anche durante il Covid ogni giorno ero lì a tenere compagnia agli italiani e ho dato la vita. Il modo in cui sono stata strappata senza che nessuno mi spiegasse perché…

In maniera terribile sono stata strappata da quella che era la mia vita. Non ne voglio parlare perché oggi è una festa. Però il dolore è ancora qua. La guerra, in ogni ambito, è terribile e non voglio farla. Il dolore piano piano passerà”.

Come prevedibile l’intervista della d’Urso, se non negli ascolti, ha suscitato qualche scossone a Cologno Monzese, dove si mormora che l’intervento a Domenica In avrebbe “fatto inc**zare Pier Silvio Berlusconi“. Si tratta di un’indiscrezione rilasciata da Dagospia e di cui non abbiamo alcuna conferma ufficiale ovviamente.

Adesso però la questione è capire dove vedremo Barbara d’Urso nel prossimo futuro. Si parla per lei di un programma nel pomeriggio di Rai 1 sulla falsa riga di Pomeriggio Cinque. Anche in questo caso, tuttavia, non abbiamo alcuna conferma e dovremo rimanere in attesa ancora per un po’ prima di scoprire cosa succederà. Come sempre continuate a seguirci.