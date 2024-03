“Strappata dalla mia vita in maniera terribile”, Barbara d’Urso parla del suo addio a Mediaset (VIDEO)

Spettacolo

3 Marzo 2024

Barbara d'Urso

A Domenica In Barbara d’Urso ha parlato del suo addio a Mediaset per la rima volta in TV. Ecco le sue parole

Questo pomeriggio Barbara d’Urso è tornata in Rai per la prima volta dopo diversi anni e a Domenica In ha parlato del suo doloroso addio a Mediaset.

Barbara d’Urso sul suo addio a Mediaset

Era stato annunciato da diversi giorni e finalmente il momento è arrivato per la gioia di tutti gli spettatori. Barbara d’Urso è entrata nello studio di Domenica In con grande emozione introdotta dall’applauso del pubblico.

Mara Venier l’ha accolta con un abbraccio e poi l’ha fatta accomodare davanti a lei per poi iniziare a chiacchierare. L’ex conduttrice di Canale 5 ha affermato di provare una forte emozione nel tornare in quelli che oggi sono gli studi dedicati a Fabrizio Frizzi.

Successivamente, però, la Venier ha fatto una battuta vedendo la collega vestita di nero: “Oggi sei a lutto“. Barbara d’Urso ha ovviamente negato con un sorriso cogliendo però l’occasione per parlare del suo doloroso addio a Mediaset:

“Sono stata 23 anni a Mediaset, ero molto felice e stavo In diretta tutti i giorni. Io ci sono sempre stata, mattina, pomeriggio e sera. Anche durante il Covid ogni giorno ero lì a tenere compagnia agli italiani e ho dato la vita. Il modo in cui sono stata strappata senza che nessuno mi spiegasse perché…

In maniera terribile sono stata strappata da quella che era la mia vita. Non ne voglio parlare perché oggi è una festa. Però il dolore è ancora qua. La guerra, in ogni ambito, è terribile e non voglio farla. Il dolore piano piano passerà”.

"Non ho ancora elaborato il lutto e il dolore per come mi hanno strappato da Mediaset" #Domenicain pic.twitter.com/YAeJnbP7fA — Il Grande Flagello (@grande_flagello) March 3, 2024

Mara Venier ha cercato di consolare in qualche modo Barbara d’Urso affermando che prima o poi ci sarà un confronto con i piani alti di Mediaset e potrà finalmente voltare pagina.

Vedremo che cosa accadrà prossimamente nella vita lavorativa, per quanto riguarda la TV, di Barbara. Di recente si è anche parlato di un programma in prima serata su Rai 1 ma ad oggi non c’è nulla di confermato.