Isabel vince una gara di pattinaggio, mamma Ilary Blasi festeggia il traguardo (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Marzo 2024

Ilary Blasi

Ilary Blasi nelle scorse ore ha fatto il tifo per la figlia Isabel durante una gara di pattinaggio e poi ha festeggiato con lei la vittoria.

I festeggiamenti di Ilary Blasi e Isabel

Negli ultimi tempi abbiamo parlato molto di Ilary Blasi in relazione alla separazione con Francesco Totti e a tutti i retroscena che ne sono derivati. Soprattutto nel momento in cui la conduttrice ha rilasciato la docu-serie Netflix “Unica” e successivamente il libro “Che stupida“. In entrambe le occasione, infatti, ha svelato dei dettagli inediti in merito alla fine della storia con l’ex calciatore.

Oggi Ilary ha ritrovato la felicità grazie al compagno Bastian, con il quale ha condiviso vari momenti romantici sui social. Come per esempio le cene al lume di candela, i viaggi per rilassarsi o le dediche di compleanno. “Vorrei incontrarti altre 100 volte. Tanti auguri amore“, ha scritto sui social la Blasi.

Tuttavia Ilary Blasi è anche una madre e si prende costantemente cura con grande affetto ed entusiasmo dei suoi tre figli: Christian, Chanel e Isabel. In questo caso parliamo della più piccola, la quale ha di recente partecipato a una gara di pattinaggio a rotelle. Isabel si è aggiudicata la vittoria arrivando al primo posto e la madre si è mostrata felicissima in alcune foto.

Ilary Blasi festeggia la vittoria di Isabel

Qui sotto possiamo vederne una mentre abbraccia la bambina, che a sua volta tiene in mano la coppa che si è meritata. Nella descrizione la conduttrice ha scritto: “Bravissima Isabel!!!” e ovviamente non potevano mancare commenti anche da parte dei fan: “Meravigliosa come la mamma” o ancora “complimenti, bravissima“.

Isabel sul podio

Centinaia gli utenti che hanno voluto congratularsi con la figlia di Ilary Blasi per la vittoria. Vedremo in futuro quali altre numerose soddisfazioni la bambina riuscirà a dare a se stessa e alla famiglia grazie a questo sport e non solo.