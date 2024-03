Spettacolo

Vincenzo Chianese | 11 Marzo 2024

Ilary Blasi

Oggi Bastian Muller festeggia il suo compleanno. Sui social così arriva il tenero post di auguri di Ilary Blasi.

Gli auguri di Ilary Blasi per Bastian Muller

Sono stati mesi molto intensi gli ultimi per Ilary Blasi. Come tutti sappiamo infatti la conduttrice, dopo mesi di assenza, è tornata sulle scene con il docufilm Unica, disponibile su Netflix. Nel corso del lungometraggio la conduttrice ha rotto per la prima volta il silenzio e dato la sua versione dei fatti sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, rivelando cosa è accaduto prima della rottura e parlando anche dei tradimenti dell’ex Capitano della Roma. Ma non è finita. In seguito la Blasi ha pubblicato anche il suo primo libro, Che Stupida, che proprio come Unica affronta la crisi e la separazione da Totti.

Oltre al successo del documentario e del romanzo, sembrerebbe che anche la vita privata di Ilary stia proseguendo a gonfie vele. Da quasi un anno e mezzo a questa parte infatti la conduttrice ha ritrovato l’amore al fianco di Bastian Muller, col quale appare ancora oggi in perfetta sintonia. I due infatti di recente si sono mostrati sui social affiatati e innamorati e pare che nulla possa scalfire la loro serenità.

Proprio oggi intanto Bastian festeggia il suo compleanno e così sui profili di Ilary Blasi è arrivato un dolce post di auguri che non è passato inosservato. La presentatrice infatti, dopo aver pubblicato una storia Instagram al fianco di Muller, ha scritto la seguente dedica: “Vorrei incontrarti altre 100 volte. Tanti auguri amore”.

Naturalmente il post di Ilary per il compleanno di Bastian ha fatto in breve il giro del web. La conduttrice nel mentre sembrerebbe essere più serena e felice che mai e in molti attendono con ansia il suo ritorno sul piccolo schermo, che avverrà nei prossimi mesi.