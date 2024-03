Avete riconosciuto questa ragazzina di 14 anni? Oggi è una famosissima conduttrice

Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Marzo 2024

Nelle scorse ore Belen Rodriguez ha pubblicato una foto inedita in cui si mostra sorridente all’età di soli 14 anni. Ecco com’era la showgirl quando era soltanto una ragazzina.

La foto di Belen Rodriguez a 14 anni

Oggi sentiamo parlare spesso di Belen Rodriguez per le sue avventure in campo sentimentale. Di recente, dopo essersi lasciata di nuovo con Stefano De Martino, si è fidanzata con l’amico Elio Lorenzoni. Tuttavia anche questa relazione è naufragata, per motivi che non conosciamo, e alcuni rumor l’hanno collegata a un ritorno di fiamma con l’ex Bruno Cerella.

Anche questo flirt però è stato smentito dai diretti interessati e possiamo affermare che la conduttrice sia al momento single. Come dicevamo, Belen è una donna adulta con degli amori nel suo passato, due bambini nel suo presente e una casa appena acquistata. Di recente ha però voluto fare un salto nel passato pubblicando una vecchia foto che la ritrae ragazzina.

Qui sotto possiamo vedere lo scatto che è stato realizzato quando aveva appena 14 anni. Possiamo notare una Belen Rodriguez sorridente, con i capelli neri e molto più lunghi di oggi. Non sappiamo da quale momento della sua vita sia tratta l’immagine, ma lei stessa ha scritto un messaggio nella descrizione:

“Io amo questa foto, perché sorrido esattamente in egual modo”.

Belen Rodriguez a 14 anni

È raro che Belen pubblichi delle sue foto di se stessa da piccola. Una delle ultime volte, infatti, risale al 2021 quando aveva messo nelle proprie Stories uno scatto di lei bambina, quando aveva pochi mesi di vita. Entrambe le immagini sono state commentate con grande entusiasmo da parte dei fan, anche se purtroppo per un motivo o per l’altro non mancano mai le opinioni negative.

Ma diteci, voi l’avreste mai riconosciuta Belen Rodriguez a 14 anni? Fatecelo sapere e seguiteci per altre news.