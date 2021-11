1 Chi è Isabella Ricci

Nome e Cognome: Isabella Ricci

Data di nascita: 28 ottobre 1958

Luogo di Nascita: Roma

Età: 63 anni

Altezza: 1,68 m

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: ex modella e ora imprenditrice

Situazione sentimentale: attualmente single

Tatuaggi: ha un tatuaggio sulla mano, si tratta di una croce

Profilo Instagram: isabellaricci.real