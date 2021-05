Isabella racconta di essere stata sposata due volte e rivela il suo lavoro passato

1 Il passato di Isabella Ricci

Da mesi nel parterre femminile del Trono Over di Uomini e donne c’è una dama che ha suscitato molto interesse sia verso i cavaliere che verso il pubblico. Stiamo parlando di Isabella Ricci, signora molto elegante, pacata e con una grande capacità comunicativa.

Isabella ha 62 anni, è originaria di Roma, ma oggi vive a Ravenna. Si è laureata in Filosofia all’Università La Sapienza e poi ha preso la specializzazione in Archivistica e Bibliotecaria. Nel 2000 ha fondato insieme ad alcuni soci un’azienda di nome Pet Village che si occupa di rifornire i negozi specializzati in cura dell’animale domestico con prodotti di eccellenza.

Oggi apprendiamo anche che prima della laurea e di questo impiego, Isabella di Uomini e donne ha fatto un altro lavoro. Ha infatti rivelato di essere stata modella quando era giovanissima, ancora minorenne. E, secondo le parole di Tina Cipollari, è apparsa anche in molte riviste di moda. Non sappiamo com’era da giovane, ma comunque ci può stare vista la sua altezza: 1,83 m.

Parlando della sua vita privata, invece, Isabella è stata sposata ben due volte. La prima volta quando aveva 24 anni, convolando a nozze a Porto Venere. Il secondo matrimonio, invece, è finito quindici anni fa. Entrambi i rapporti hanno avuto comunque una lunga durata. Ma la dama di Uomini e donne non ha mai avuto figli.

Come detto, Isabella Ricci è molto amata nel programma di Maria De Filippi e il pubblico l’apprezza sempre di più. Ma c’è qualcuno che a quanto pare non la sopporta molto e cioè la storica dama Gemma Galgani.

Vediamo quindi cosa sta succedendo a Uomini e donne…