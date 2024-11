Andiamo a conoscere meglio chi è Isobel Kinnear, allieva ballerina di Amici 22, parlando qui della sua biografia, la vita privata, la carriera nella danza e come seguirla sui social.

Chi è Isobel Kinnear

Nome e cognome: Isobel Kinnear

Età: 21 anni

Data di nascita: maggio 2003

Luogo di nascita: Australia

Professione: ballerina

Fidanzato: Isobel potrebbe essere single

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @isobel_kinnear

Isobel Kinnear età, altezza e biografia

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su chi è Isobel Kinnear, ballerina di Amici 22, partendo dalla sua biografia, quindi quando è nata, quanti anni ha e di dov’è.

Isobel è nata in Australia, ma non conosciamo la città esatta, nel maggio del 2003. Sappiamo che ha 21 anni di età, ma non sapendo la data di nascita esatta, non conosciamo nemmeno il suo segno zodiacale.

Non abbiamo informazioni nemmeno circa la sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi non pare averne di visibili sul suo corpo.

Altre informazioni riguardanti magari gli studi o la famiglia non ci sono. Le persone pensano che Isobel Kinnear sia figlia di qualcuno di famoso, ma non è così. Possiamo dirvi che ha viaggiato davvero tanto, infatti dall’Australia è arrivata in Italia. E il motivo di questi viaggi è ovviamente la sua più grande passione: la danza.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Isobel Kinnear non ci sono purtroppo grosse informazioni. Una delle cose che sappiamo, però, è che è molto legata alla sua mamma e che ha sofferto tanto per dei lutti vissuti in famiglia.



Se vi state chiedendo invece se Isobel oggi è fidanzata, la risposta non la sappiamo. Ha avuto una relazione con Cricca, ex compagno di Amici.

Oltre alla danza ha anche tantissime altre passioni. Intanto ama moltissimo viaggiare, inoltre è appassionata di glamour e posa anche come modella.

Dove seguire Isobel di Amici: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio chi è Isobel Kinnear vediamo come seguirla sui social. A tal proposito vi rimandiamo al suo profilo Instagram che ha un seguito davvero enorme. Vanta infatti già oltre 32 mila follower.

Il profilo di Isobel di Amici 22 è pieno di foto e video riguardanti principalmente la danza. Non mancano anche contenuti sul glamour e shooting, inerenti però sempre al mondo della danza.

Carriera

Per quanto riguarda la carriera di Isobel di Amici, lei lavora come ballerina. La danza, infatti, è sempre stata la sua grande passione e ha deciso di renderla un lavoro. Ha studiato fin dall’età di tre anni e si è approcciata a tutti gli stili tra scuola e stage formativi. Ha detto di avere anche una base di classico.

Attualmente Isobel fa parte della Dream Dance Company, con cui lavora. Nel periodo estivo ha partecipato ad uno stage con Christian Stefanelli, allievo di Raimondo Todaro lo scorso anno ad Amici. Oggi Isobel è professionista nella scuola.

Isobel Kinnear ad Amici 22

Nel 2022 Isobel Kinnear ha deciso di tentare i casting per Amici. Non si è presentata nel periodo estivo, ma a edizione già in corso notata dai professori Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Così è stata chiamata per prendere parte ad una sfida immediata nei confronti di Claudia Bentrovato, allieva di Raimodo Todaro.

Il percorso di Isobel Kinnear nella scuola di Amici 22 inizia ufficialemente nella puntata del pomeridiano andata in onda domenica 20 novembre. La ballerina è stata richiesta da Emanuel Lo e Alessandra Celentano per una sfida immediata con Claudia Bentrovato, allieva di Raimondo Todaro.

E proprio Isobel ha vinto entrando nel talent al posto di Claudia. Essendo voluta da due professori, lei li ha incontrato entrambi per parlare. E alla fine ha deciso di diventare un’allieva della maestra Celentano.

Il suo talento ha colpito in tanti. Isobel ha vinto svariate sfide e si è già tolta qualche soddisfazione di poter collaborare con professionisti. Tra le ultime in ordine cronologico: la possibilità di ballare sul palco del concerto di Elisa.

Isobel ha ottenuto la maglia del Serale e si è classificata seconda nel circuito di ballo.

È tornata poi tra i professionisti.