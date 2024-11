Tutto su Diana Del Bufalo, attrice e conduttrice di successo. Ecco alcune curiosità su di lei come l’età, l’altezza, l’esperienza ad Amici, i film, la storia d’amore con Paolo Ruffini e il profilo Instagram dove seguirla.

Chi è Diana Del Bufalo

Nome e Cognome: Diana Del Bufalo

Data di nascita: 8 febbraio 1990

Luogo di Nascita: Roma

Età: 34 anni

Altezza: 1 metro e 77 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Acquario

Professione: attrice, cantante e conduttrice, comica

Fidanzato: Diana dovrebbe essere single

Figli: Diana non ha figli

Tatuaggi: Diana non ha nessun tatuaggio

Profilo Instagram: @dianadelbufalo

Diana Del Bufalo età e altezza

Ecco alcuni dati della biografia dell’attrice. Dov’è nata Diana Del Bufalo? La comica è nata l’8 Febbraio del 1990 a Roma e la sua età oggi è di 34 anni. La sua altezza corrisponde a 1 metro e 77 centimetri, per un peso pari a 60 kg.

Figlia d’arte, suo padre è un architetto, mentre sua madre è soprano lirico. Diana è molto affezionata anche a sua nonna e alcuni si stanno chiedendo quanti anni ha. Ebbene la nonna della Del Bufalo ha 93 anni.

Queste le uniche informazioni circa la sua vita privata, che cerca di tenere lontana dai riflettori, se non fosse per la storia d’amore con Paolo Ruffini…

Vita privata

Dopo la relazione con il cantante Francesco Arpino, la conduttrice per un periodo è rimasta da sola, fino a che alla sua porta non è tornato a bussare l’amore.

Grazie all’avventura vissuta insieme a Colorado, Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo si sono conosciuti nel 2015 e da lì e scattata la scintilla. La loro storia è talmente ben salda che a quanto pare i due hanno superato vari momenti di crisi.

Dopo diversi rumor, sebbene ci siano state diverse smentite, la relazione tra Diana e Paolo è giunta al termine. Tra il 2019 e il 2020 ha intrapreso una frequentazione con Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina (ex concorrente del GF). Anche questa storia è giunta al termine. A seguire Diana ha fatto sapere di aver conosciuto un ragazzo di nome Benjamin. Attualmente dovrebbe essere single.

Ecco tutte le informazioni dove poter seguire Diana su Instagram…

Dove seguire Diana Del Bufalo: Instagram e social

I tanti amanti di Instagram possono seguire Diana Del Bufalo attraverso il suo account ufficiale, gestito da lei personalmente.

Sono oltre 1,7 milioni i follower al suo seguito e tanti i contenuti esclusivi condivisi dall’attrice. Da sponsorizzazioni varie e post divertenti a messaggi d’amore nei confronti del suo compagno Paolo Ruffini, a cui di recente ha dedicato una foto romantica.

Sempre molto autoironica e di una simpatia disarmante, Diana riesce ad intrattenere in un modo tutto suo gli utenti dei social, grazie anche ad alcune collaborazioni particolari con Cristiano Caccamo o Andrea Dianetti (anch’esso ex volto di Amici).

Ma facciamo un passo indietro e ripercorriamo l’esperienza di Diana ad Amici…

Carriera

Passiamo ora alla carriera di Diana Del Bufalo, iniziata nel 2010 nella scuola di Amici. Questo è stato un vero e proprio trampolino di lancio per lei. Grazie a questa esperienza, infatti, è riuscita a diventare un’attrice di successo e comica molto apprezzata.

Amici di Maria De Filippi

Era il 2010 quando Diana Del Bufalo entra a far parte della classe di Amici di Maria De Filippi nella categoria canto, prima come aspirante, poi come concorrente. Il suo immenso talento e grande simpatia, durante il percorso nella scuola, l’hanno avvicinata ad appassionarsi alla recitazione.

La cantante è riuscita ad arrivare viste le sue doti immense e bravura disarmante è riuscita a giungere alla fase finale del talent show. La sua eliminazione, però, non fu gradita da Platinette, la quale scatenò una vera e propria protesta (spogliandosi in diretta) in difesa delle Del Bufalo.

Durante la trasmissione ha avuto modo di incidere il suo inedito Nelle mie favole, presente nella compilation di Amici 10. Da quel momento ha preso il via la sua carriera…

Programmi e Film

Poco dopo l’esperienza nel programma di Amici la sua autenticità è spiccata talmente tanto, da proporle la conduzione di Mai dire Amici, programma satirico ideato da La Gialappa’s Band su Canale 5. A mano a mano Diana Del Bufalo ha cominciato a realizzare i suoi sogni e dare così inizio alla sua carriera.

Il debutto al cinema è arrivato un anno dopo il talent. A volerla fortemente Massimo Boldi nel film Matrimonio a Parigi. Ma non solo. Ha avuto modo, negli anni, di condurre anche vari eventi come Pianeta Mare o il Music Summer Festival, come inviata nel backstage.

Di seguito ha sperimentato anche la conduzione in radio, fino a che nel 2014 non è arrivata la svolta per la sua carriera con Colorado, al fianco del suo ex compagno, Paolo Ruffini.

Che Dio Ci Aiuti

Tra il 2015 e il 2016 poi è tornata a recitare per alcune fiction di successo come C’Era Una Volta Studio Uno e Che Dio Ci Aiuti. Poi nel 2017 ha dato modo di farsi apprezzare ancor di più come ospite a Sanremo. Sempre nello stesso anno ha affiancato Giorgio Panariello nel programma Panariello Sotto L’Albero.

Di recente, nel 2018 Diana Del Bufalo ha recitato nella pellicola di Alessandro Genovesi Può Baciare Lo Sposo e ne La Profezia Dell’Armadillo. Adesso per lei una nuova esperienza su Rai 2 in co-conduzione con Pupo. Insieme hanno presentato infatti Un’Estate Fa, programma musicale dedicato alle hit estive italiane che in questi anni hanno fatto la storia.

Questi alcuni dei tanti programmi e film con Diana Del Bufalo protagonista. Ma non solo…

Celebrity Hunted

A seguire ha partecipato, in coppia con l’amico e collega Cristiano Caccamo al reality Celebrity Hunted, che abbiamo visto in onda su Amazon Prime Video.

Diana Del Bufalo a LOL 2 – Chi ride è Fuori

Nel 2022 Diana Del Bufalo entra ufficialmente a far parte del cast di LOL 2 – Chi ride è Fuori, in onda su Amazon Prime Video dal 24 febbraio.

Si tratta per Diana di una nuova entusiasmante avventura. Come se la caverà? Di seguito tutti i colleghi con cui condividerà questa esperienza.

Il cast di LOL 2

10 concorrenti formano il cast di LOL 2 – Chi ride è Fuori. Ecco chi sono i protagonisti della nuova edizione del game show di Amazon Prime Video.

L’elenco completo di tutti i concorrenti: Alice Mangione; Corrado Guzzanti; Diana De Bufalo; Gianmarco Pozzoli; Maccio Capatonda; Mago Forest; Maria Di Biase; Max Angioni; Tess Masazza e Virginia Raffaele.

A vincere l’edizione Maccio Capatonda.