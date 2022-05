1 Chi sarà il prossimo a lasciare L’Isola dei Famosi 16?

Questa sera torna su Canale 5 L’Isola dei Famosi 16 con una nuova puntata! Secondo le indiscrezioni quella di stasera dovrebbe essere l’ultima diretta del venerdì e dalla prossima settimana il reality andrà in onda soltanto di lunedì fino alla data della finale, prevista per il prossimo 27 giugno. Nel mentre in questi giorni in Honduras come sappiamo sono sbarcati 4 nuovi naufraghi, che stanno già creando interessanti dinamiche. Di certo dunque ne vedremo di belle e nel corso della puntata di stasera potrebbero esserci nuovi confronti di chiarimento. Per di più ci sarà anche una nuova eliminazione e un nuovo naufrago lascerà la Palapa per approdare su una nuova isola, dove incontrerà gli ex naufraghi eliminati. A scontrarsi al televoto in queste ore ci sono dunque Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis. Ma chi la scamperà e chi invece lascerà il gruppo?

Come sempre in questi giorni noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito, chiedendovi di votare il naufrago che vorreste eliminare. Secondo le preferenze dei nostri lettori, a risultare la più votata, e dunque a rischio eliminazione è Mercedesz Henger, che ottiene l’80% dei voti, contro il 20% dei voti di Nicolas Vaporidis. L’attore dunque si conferma essere il più amato dai nostri lettori.

Vi ricordiamo come ogni volta tuttavia che non è detto che le cose vadano esattamente in questo modo e che sia proprio Mercedesz Henger la nuova eliminata de L’Isola dei Famosi 16. Fino alla diretta di questa sera infatti il televoto resterà aperto e ci sono dunque ancora diverse ore per votare. In più bisogna anche ricordare che il naufrago più votato non tornerà direttamente in Italia, ma sbarcherà su una seconda isola, dove incontrerà i concorrenti già eliminati.

Mentre attendiamo di scoprire cosa accadrà, facciamo anche affidamento su un altro sondaggio, per capire chi potrebbe lasciare il gruppo questa.