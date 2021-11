1 I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021

Come sappiamo il Grande Fratello Vip continuerà fino a marzo 2022, come annunciato dallo stesso Alfonso Signorini e riportato anche da altri siti: “Il Grande Fratello Vip 6 forte dei suoi successi in termini di ascolti, che significano una continuità in termini di share assicurabili solo con pochi prodotti di intrattenimento made in Mediaset, proseguirà ad andare in onda per la più lunga edizione di sempre. E come vi abbiamo annunciato in anteprima da queste colonne, con la finale di questa trasmissione che è prevista per lunedì 14 marzo 2022“. Come lo scorso anno, poi, inizierà L’Isola dei Famosi 2022:

Al termine del varietà diretto e condotto da Alfonso Signorini però Canale 5 non lascerà a bocca asciutta il suo affezionato pubblico affamato in particolare di reality show, tornerà infatti con appuntamenti bi-settimanali L’isola dei famosi in una edizione nuova di zecca.

In queste ultime settimane, inoltre, abbiamo visto rivelati i nomi del conduttore e dell’inviato de L’Isola dei Famosi 2022. A presentare, infatti, troveremo ancora una volta Ilary Blasi. La stessa cosa capiterà, poi, con la fidata spalla ovvero Massimiliano Rosolino. Lo sportivo, infatti, ha fatto molto divertire il pubblico a casa nella precedente edizione. Staremo a vedere come se la caverà nella prossima. Nel frattempo, si sta iniziando a parlare anche di primi concorrenti ufficiali. Secondo quanto riporta anche il sito Gossip e TV, Gabriele Parpiglia a Casa Chi aveva già annunciato dei contatti con Olga Plachina, moglie di Aldo Montano. Ma non solo.

Oltre all’atleta russa, infatti, in base a quanto riportano le indiscrezioni del settimanale Oggi vedremo anche Luigi Oliva. L’uomo è un napoletano che lavora nel settore del luxury automobilistico ed è salito alla cronaca rosa per il gossip sulla sua relazione con Pamela Prati. Inoltre, la rivista Vero avrebbe anticipato che le trattative con Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi sarebbero a buon punto.

