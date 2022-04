Le nomination de L’Isola dei Famosi 2022 del 22 aprile

Questa sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2022. L’appuntamento si è aperto con alcune tensioni dentro il gruppo. In seguito Ilary ha annunciato quale dei naufraghi a rischio eliminazione ha dovuto andare su Playa Sgamada, ovvero Marco Senise. Si è, quindi, passati a uno scontro tra Estefania e Licia. Ma non solo. Beatriz, l’ex di Roger Balduino è tornata in studio per uno scontro con Estefania.

Siccome Ilary non pensa che tra loro la situazione si sia risolta, la conduttrice ha deciso di mandarla in Honduras, suscitando la reazione di Nicola Savino. In seguito, un segmento è stato dedicato al difficile passato di Cicciolina. Ilary, inoltre, ha aperto anche un televoto flash. L’eliminata, costretta ad andare in Playa Sgamada, è stato Lory Del Santo. Intanto, c’è stata un po’ di maretta tra Nicolas Vaporidis e Cicciolina. Come leader dell’Isola questa settimana, invece, è Blind. L’eliminato definitivo, infine, è stato Gustavo Rodriguez.

Arriviamo, perciò, alle nomination della puntata del 22 aprile de L’Isola dei Famosi 2022:

Licia ha nominato Nicolas

Guendalina ha nominato Roger

Edoardo ha nominato Roger

Estefania ha nominato Licia

Laura ha nominato Ilona

Alessandro ha nominato Ilona

Nick ha nominato Estefania

Nicolas ha nominato Licia

Marco ha nominato Nicolas

Ilona ha nominato Nicolas

Roger ha nominato Licia

Carmen ha nominato Ilona

In nomination a L’Isola dei Famosi 2022, quindi, vanno Ilona e Edoardo, scelto dal leader Blind. QUI per rivedere la puntata completa su Mediaset Infinity.

Novella 2000 © riproduzione riservata.