L’eliminato della decima puntata de L’Isola dei famosi

Siamo arrivati alla decima puntata della sedicesima edizione de L’Isola dei famosi e gli animi si sono decisamente scaldati. I naufraghi sono divisi in due tribù, Cucaracha e Tiburon, ma queste due squadre hanno vita breve. Infatti da stasera saranno tutti contro tutti. Ma prima di tutto questo si deve parlare di eliminazione.

Al televoto abbiamo ben quattro concorrenti: Estefania Bernal con Roger Balduino, Ilona Staller, Nick Luciani e Marco Senise. Uno di loro deve lasciare la Palapa per finire su Playa Sgamada. Chi è stato eliminato quindi? Partiamo subito dal primo che si è salvato e cioè Nick Luciani. Quindi il pubblico ha deciso di eliminare Marco Senise. Le percentuali di preferenze sono state: Nick 46%, Ilona 26%, Estefania e Roger 18% e Marco 10%.

Successivamente c’è stata un’eliminazione flash e i nominati sono stati scelti attraverso una sfida tra le due tribù. A vincere sono stati i Tiburon, quindi al televoto sono finiti tutti i membri dei Cucaracha. Alla fine del televoto flash, il pubblicato ha deciso di eliminare Lory Del Santo che è finita anche lei su Playa Sgamada.

Proprio su Playa Sgamada uno tra Clemente Russo e Gustavo Rodriguez ha lasciato definitivamente l’Isola per tornare in Italia. Aprendo quindi il televoto, il pubblico è stato chiamato a scegliere chi salvare. Prima del responso, Gustavo ha detto di voler abbandonare il gioco e tornare in Italia dalla sua famiglia. Quindi sperava davvero che i telespettatori lo eliminassero. Non c’è stato bisogno, poiché il pubblico ha deciso di eliminare da L’Isola dei famosi proprio Gustavo. E nelle preferenze il distacco è stato notevole, possiamo parlare di percentuali bulgare: Clemente 84% e Gustavo 16%.

Siete d’accordo con questo risultato? Potete rivedere la puntata sul sito Mediaset Play.

