L’ex di Roger in Honduras per L’Isola dei Famosi

In una clip mandata in onda durante la corrente puntata de L’Isola dei Famosi, Estefania ha affermato che, secondo lei, Beatriz è andata in studio soltanto per pubblicità. Dovrebbe, invece, andare avanti. Perché andare lì per parlare del suo ex fidanzato non le sembra una cosa opportuna. Tornati in diretta, quindi, Ilary Blasi ha chiamato Estefania nella zona nomination. Quest’ultima ha dichiarato:

Io sapevo già tutto. Lei è andata in studio, sono scelte che non avrei mai fatto. Lei piuò fare quello che vuole ma un po’ di amor proprio ci vuole. Per lei lo dico di andare avanti. Io dopo il mio ex sono andata avanti… Devo parlarne ancora con lei?

A questo punto Beatriz ha preso la parola e alla concorrente de L’Isola dei Famosi ha replicato: “Punto primo, mi chiamo Beatriz non Beatrice. Siamo molto diverse. Non parlo di cose che non so e di persone che non conosco. Non ti ha mai ferito nessuno nella vita? Tu non sai niente di ciò che ho vissuto con Roger. Tu come donna, mi dispiace, non sai metterti nei panni delle altre. Ti manca sorellanza, secondo me“. Estefania, quindi, ha affermato che a lei interessa Roger fin dal primo giorno e si fida di lui. Non le importa del suo passato.

Allora Beatriz ha risposto: “Non ti sta dicendo la verità. La storia non era finita. Non sono scema. Prima di partire stavamo insieme. Buona fortuna… Se ti fidi di lui dopo tre settimane, certo…“. Una volta terminato il confronto, allora, Ilary ha fatto una proposta alla sua ospite. Le ha chiesto se volesse fare una chiacchierata faccia a faccia con i due naufraghi. Le ha, perciò, proposto di andare in Honduras.

Beatriz ha subito accettato. Questo ha scatenato la reazione dell’opinionista de L’Isola dei Famosi Nicola Savino. Girandosi verso la conduttrice ha esclamato divertito: “Ma allora sei str**za!“. Ha trovato, però, l’appoggio di Vladimir. QUI potrete vedere il video completo della puntata.

