Le nomination de L’Isola dei Famosi 2022 del 25 aprile

Questa sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2022. L’appuntamento si è aperto con un confronto tra Blind ed Edoardo Tavassi e un altro tra Nicolas e Ilona. Si è passati, quindi, a una sfida che ha decretato i primi naufraghi in nomination, ovvero Marco Cucolo e Licia Nunez. Successivamente abbiamo assistito all’entrata in gioco, nuovamente, di Clemente Russo. Ecco, poi, una sorpresa per Alessandro Iannoni, cioè la un video messaggio della sorella Carmelina.

Blind, successivamente, è stato posto davanti a una scelta. Vedere la fidanzata Greta e rinunciare a degli spiedini per il gruppo oppure accettare il cibo per lui e i suoi compagni e non parlare con Greta. Alla fine ha scelto quest’ultima. Annunciato, poi, l’ingrsso di Mercedez Henger. La prova ricompensa, donne contro uomini, è stata vinta da tutti. Il nuovo leader è Laura. Ecco le nomination:

Alessandro ha nominato Nick

Carmen ha nominato Nick

Licia ha nominato Blind

Nicolas ha nominato Blind

Estefania ha nominato Guendalina

Clemente ha nominato Nicolas

Guendalina ha nominato Blind

Laura ha nominato Guendalina

Blind ha nominato Guendalina

Edoardo ha nominato Estefania

Nick ha nominato Estefania

Marco ha nominato Guendalina

In nomination a L’Isola dei Famosi 2022, quindi, vanno Marco, Licia, Guendalina e Edoardo. QUI per rivedere la puntata completa su Mediaset Infinity.

