Nicolò Figini | 4 Maggio 2023

La confessione di Asia a L’Isola dei Famosi 2023

Nella scorsa puntata de L’Isola dei Famosi 2023 è arrivata sull’isola Asia Argento, la quale ha fatto una sorpresa alla sorella Fiore. Inoltre ha anche aiutato i naufraghi a guadagnarsi del cibo molto gustoso. In seguito si è trattenuta per la notte e il giorno dopo ha partecipato a una piccola intervista simpatica condotta, per gioco, da Mazzoli e Noise.

Prima di tutti i due naufraghi le hanno chiesto come si fosse trovata a dormire sulla spiaggia. L’attrice ha affermato che è stata un’esperienza terribile: “Non so come fate. Non si dorme, non si mangia. Io non ho dormito niente, un mal di schiena… La sabbia nel sedere… Non mi hanno morsicato, l’unica cosa“. Successivamente è arrivata la domanda di Noise:

“Senti, noi sappiamo che hai fatto una miriade di film. Ma è vero che è successo a ‘pingonate’ con Vin Diesel? Ti ha pugnalato di carne?”.

La prima risposta data, con una faccia confusa, è stata: “No, eravamo solo amici“. Asia Argento e l’attore americano hanno lavorato insieme all’interno della pellicola “XxX” e in una scena si sono scambiati un bacio molto appassionato. I due naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023 hanno quindi continuato a stuzzicarla: “Sta chiudendo gli occhi… Due lingue sì, dai! Fuori dalla scena“.

Alla fine, dopo un po’ di esitazione ha ceduto: “Ma no, nella scena! Vabbè, ma sì… Però…“. Poco dopo arriva il momento per Asia di lasciare la Playa salutando la sorella Fiore. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.