Chi è Marco Mazzoli? Età, vita privata e Instagram

Andrea Sanna | 2 Maggio 2023

Conduttore radiofonico e fondatore de Lo Zoo di 105, programma radiofonico di Radio 105, conosciamo meglio chi è Marco Mazzoli. Qui troverete tutte le news e curiosità sul suo conto, dall’età, alla vita privata e carriera e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Marco Mazzoli

Nome e Cognome: Marco Mazzoli

Data di nascita: 20 ottobre 1972

Luogo di nascita: Milano

Età: 50 anni

Altezza: 1 metro e 76 centimetri

Peso: 80 kg

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: conduttore radiofonico

Moglie: Marco è sposato con Stefania Pittalunga

Figli: Marco non ha figli

Tatuaggi: Marco ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @marcomazzoliofficial

Marco Mazzoli età e biografia

Apriamo la biografia di Marco Mazzoli svelandovi subito alcune curiosità sul suo conto. Lo speaker è nato a Milano il 20 ottobre 1972. La sua età oggi è di 50 anni.

Trasferitosi a Los Angeles da piccolo per il lavoro di suo padre, quando era ancora un ragazzino ha fatto ritorno in Italia e inseguire il sogno di lavorare in radio. Quest’ultima infatti, insieme alla musica, è sempre stata la sua più grande passione.

Nato da papà Claudio e mamma Mercedes non si conoscono informazioni sulla sua famiglia.

La vita privata

Parlando invece della vita privata di Marco Mazzoli non si conosce granché. Sappiamo che è sposato con Stefania Pittalunga dal 2010. Lei che lavoro fa? Di mestiere è marketing director della radio americana Revolution 93.5.

Ma insieme a sua moglie Marco Mazzoli ha dei figli? La risposta è no. Hanno però due gatti e un cane a cui sono tanto affezionati.

Insieme alla sua dolce metà vive a Miami. Perché Marco Mazzoli sta a Miami? Per questioni lavorative si è trasferito lì. Scelta dettata anche dal fatto che sui papà ha avuto modo di lavorare per la Walt Disney.

C’è chi si chiede sul web anche quale sia lo stipendio e quanti soldi ha Marco Mazzoli. Ma sono informazioni molto private, per quanto gli utentisiano curiosi, che chiaramente il conduttore non condivide con il pubblico.

Dove seguire Marco Mazzoli: Instagram e social

I social, che sono un importante mezzo di comunicazione, hanno portato Marco Mazzoli a essere molto attivo sulle proprie pagine ufficiali. È presente su Facebook, su Twitter e Instagram, dov’è molto sostenuto e apprezzato dai propri follower.

Nei suoi account ufficiale Mazzoli pubblica ogni cosa che riguarda la sua vita lavorativa, ma non mancano aspetti del suo privato. Vediamo degli scatti in compagnia di sua moglie Stefania e dei suoi amati cani, ma non solo.

Carriera

Se della sua vita privata non conosciamo tanto, non è lo stesso, invece, per quel che riguarda la sua carriera. Marco Mazzoli dopo un periodo negli USA è tornato in Italia per dedicarsi alla radio, dove ha esordito nel 1987.

Il salto di qualità è arrivato nel 1993, quando ha ottenuto un ruolo a RTL 102.5. Poi due anni più tardi ha avuto modo anche di avere a che fare con Radio Capital e successivamente è entrato a far parte della famiglia di Radio 105.

A seguire ha inaugurato a New York la 105, radio per cui ha lavorato e gli è stato proposto di condurre. La trasmissione da lui presentata prende il nome di 105 New York. Poco dopo però ha fatto ritorno in Italia.

Sempre nel 1999 ha ideato il programma Lo zoo di 105 e non solo. Qui di seguito tutte le sue esperienze.

Festival di Castrocaro

È il 1995 quando Marco Mazzoli ha avuto il piacere di presentare il Festival di Castrocaro.

Striscia la Notizia

Tra il 2006 e il 2007 Marco Mazzoli è stato inviato di Striscia la Notizia. A condividere questa esperienza con lui il collega Paolo Noise. I due si ritroveranno poi nel 2023 a L’Isola dei Famosi, di nuovo insieme.

Lo Zoo di 105

Sempre nel 1999 ha ideato il programma Lo Zoo di 105, che gli ha permesso di avere maggiore notorietà a livello nazionale. È un programma di rilevanza dove la satira la fa da padrona e senza alcun tipo di censura. Dunque chi si chiede il perché è stato sospeso Lo Zoo di 105 e che fine ha fatto, ora ha la risposta.

Nonostante ciò però non si è fermato, ha vinto importanti premi come le Cuffie d’oro come premio personale e il riconoscimento Battute&Risate per Lo Zoo di 105.



A seguire il ritorno a Miami dove per la conduzione di The Italian Brunch, in onda sulla radio americana Revolution 93.5, dove lavora anche sua moglie.

Programmi TV con Marco Mazzoli

Non solo i programmi TV menzionati, perché Marco Mazzoli ha fatto davvero tante trasmissioni come conduttore, co-conduttore e inviato, oltre a concorrente de L’Isola dei Famosi (suo primo vero reality).

Vediamo quelli che non abbiamo precedentemente citato:

Caos Time (1994-1996)

Winter Park (1995)

Mio Capitano (1997)

Numero Zero (1997)

Bar Show (1999)

Express (1999)

Night Express (2000)

Beach Party (2000)

My Compilation (2002)

Sexy Boxy (2005)

Teste di Casting (2017)

Nel suo percorso artistico ci sono anche dei film e delle serie televisive…

Film e serie TV

Al cinema abbiamo visto Marco Mazzoli in tre film nel corso degli anni della sua carriera. Vediamoli qui di seguito nel dettaglio:

On Air – Storia di un successo (2016)

The Tracker (2019)

Ritorno al presente (2022)

Come special guest, invece, ha preso parte alla serie TV di MTV, dal titolo Mario nel 2013.

Libri

Sono tre i libri pubblicati da Marco Mazzoli nel corso degli anni. Nel 2011 Radiografia di un dj che non piace. Poi nel 2012 Non mollare mai – Sfighe e rivincite dello Zoo di 105. Infine nel 2017 il libro The Theory.

Marco Mazzoli a L’Isola dei Famosi

Nel 2023 Marco Mazzoli torna in TV a L’Isola dei Famosi. Non lo farà da solo, ma in coppia con Paolo Noise. Da anni cercavano qualcosa da fare insieme ed è stato proprio il suo collega a coinvolgerlo in questa avventura.

Tra le cose che più gli mancheranno, come svelato a Sorrisi, ci sarà il suo lavoro in radio, ascoltare musica, i suoi amati cani, fumare la sua sigaretta e, soprattutto, dormire con sua moglie.

Non c’è alcuna preparazione da parte sua, nessuno allenamento, anzi: “Tutto improvvisato”, ha detto divertito.

Ricordiamo che al timone di conduzione ritroveremo Ilary Blasi. Accanto a lei Vladimir Luxuria ed Enrico Papi come opinionisti. Inviato in Honduras è Alvin.

I naufraghi de L’Isola dei Famosi

Passiamo a tutti i naufraghi che prenderanno parte a questa edizione de L’Isola dei Famosi. Tra chi parteciperà in coppia e chi come giocatore singolo, i protagonisti saranno divisi in squadre. Chi sono i personaggi di quest’anno?

Eccoli di seguito:

Alessandra Drusian

Alessandro Cecchi Paone

Andrea Lo Cicero

Claudia Motta

Christopher Leoni

Corinne Clery

Cristina Scuccia

Fabio Ricci

Fiore Argento

Helena Prestes

Luca Vetrone

Marco Mazzoli

Marco Predolin

Nathaly Caldonazzo

Pamela Camassa

Paolo Noise

Simone Antolini

Chi vincerà L’Isola dei Famosi tra i menzionati?

Il percorso di Marco Mazzoli a L’Isola

L’Isola dei Famosi fa ritorno in TV dal 17 aprile su Canale 5. Insieme a Marco Mazzoli a condividere questa esperienza Paolo Noise. I due parteciperanno in coppia, come già detto. Vedremo qui di seguito il percorso in Honduras.

1° settimana: Marco è sbarcato a L’Isola dei Famosi e fa parte della tribù degli Accoppiados. Insieme al suo compagno d’avventura ha già espresso diversi pareri sui naufraghi, alcuni di questi anche molto pungenti. Insieme agli altri concorrenti ha già subito un provvedimento dallo spirito dell’isola.