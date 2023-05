NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Maggio 2023

La confessione di Elenoire Ferruzzi

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Elenoire Ferruzzi. L’ex Vippona infatti ha fatto un duro sfogo sui social che non è passato inosservato, durante il quale ha parlato di quanto accaduto con alcuni uomini all’interno della casa. Come è noto infatti l’influencer ha avuto una cotta sia per Luca Salatino che per Daniele Dal Moro, che tuttavia hanno sempre affermato di vedere Elenoire solo come un’amica. La Ferruzzi così tornando sulla questione ha affermato:

“Mi chiedo cosa sarebbe successo se mi fossi baciata io con un ragazzo al GF, visto che ho solo provato ad asserire che ci poteva essere un interesse da parte di questi ultimi, e sono stata tacciata come brutta, pazza, esaurita, schifosa, sporca, mostro, fenomeno da baraccone e gli epiteti più deplorevoli che io abbia mai sentito in vita mia. Da non sottovalutare la vostra spiegazione in merito: ‘non ti vogliono non perché sei trans ma perché fai schifo’. Hanno imparato che è più conveniente per loro dire cosi, casomai dovessero passare poi per transfobici od omofobi. Anche perché loro hanno ‘amiche trans bellissime che sembrano delle donne’. Talmente belle da non darvi ‘fastidio’. Siete davvero esecrabili. Questa solfa raccontatela ai vostri amici del bar”.

Decine di utenti hanno così commentato le parole di Elenoire Ferruzzi, prendendo le parti dell’ex Vippona. A saltare all’occhio però è stato in particolare l’osservazione di una fan, che ha parlato di presunti baci che ci sarebbero stati tra l’influencer e Daniele Dal Moro. A non passare inosservata è stata anche la reazione della stessa Elenoire, che ha replicato con l’emoji di un applauso, facendo intendere di essersi scambiata delle effusioni con l’ex tronista.

Naturalmente precisiamo che si tratta della versione di Elenoire e che le cose potrebbero non stare così. Noi di Novella2000.it siamo dunque a completa disposizione di Daniele Dal Moro, qualora volesse rilasciare delle dichiarazioni e replicare alla Ferruzzi.