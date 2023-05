Amici 22, Tommy Dali torna a parlare dei motivi della sua espulsione

NEWS

Debora Parigi | 24 Maggio 2023

Amici 22

Le parole di Tommy Dali sulla sua uscita da Amici 22

Non è passato molto dalla fine di Amici 22 e ci ricordiamo quanti allievi si sono seduti su quei banchi, ma non sono riusciti ad arrivare al Serale. Tra questi c’è anche Tommy Dali, scelto alla prima puntata da Rudy Zerbi e ragazzo molto promettente e talentuoso. Alle spalle, infatti, aveva già un certo lavoro musicale, tra cui un duetto con Rkomi.

Tommy poteva arrivare davvero molto avanti ad Amici, addirittura in Finale, se non fosse per tutto quello che ha combinato all’interno della scuola. Dopo una serie di richiami per non aver rispettato le regole e aver preso un po’ alla leggera le lezioni, è stato mandato via proprio dal suo prof. Il motivo? Il famoso Capodanno-gate di cui abbiamo parlato a lungo e di cui non sono mai usciti particolari ufficiali su cosa fosse realmente accaduto. Si è sempre parlato di “cose moto gravi”. Il cantante è stato tra coloro che erano coinvolti nel misfatto e non gli è stato permesso nemmeno di fare una sfida per tutti i suoi precedenti. Quindi il suo insegnante lo ha cacciato dal programma.

A distanza di alcuni mesi da quanto successo, Tommy Dali è tornato a parlare della sua uscita da Amici 22, ricordando anche tutte le ramanzine di Rudy e della stessa Maria De Filippi. Al sito Superguida TV, riguardo proprio la conduttrice, ha detto: “A colpirmi di lei è stato il modo sincero in cui dice le cose. All’inizio avevo reagito male a quello che mi aveva detto ma poi ripensandoci mi sono detto che aveva ragione. Sono uscito dalla scuola a causa del mio carattere. Ammetto di aver tirato troppo la corda”.

Tommy ha commentato anche la vittoria di Mattia, dicendosi molto felice. Queste le sue parole sullìex compagno di talent: “Mattia si meritava di vincere. E’ l’esempio di un bravo ragazzo che ha saputo rialzarsi. Solo stima e rispetto”.