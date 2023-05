NEWS

Nicolò Figini | 8 Maggio 2023

Helena discute con i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023

La nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2023 si è aperta con il bollettino medico di alcuni naufraghi. Fiore si è fatta male al mignolo del piede, mentre Simone ha avuto un piccolo malore. Adesso, però, sembra proprio che si stia riprendendo e settimana prossima dovremmo rivederlo in gara. In seguito, poi, si è parlato anche di alcuni scontri avvenuti tra Helena Prestes e altri concorrenti.

In settimana Helena ha litigato con Corinne, la quale l’ha accusata di avere la mania del controllo. In questo, tuttavia, è stata spalleggiata anche da Cristina Scuccia. Inoltre le è stato recriminato anche il fatto di non dare mai il buongiorno a nessuno. Pamela Camassa ha rimarcato il fatto che tutti loro si svegliano male al mattino perché dormono male, ma salutano per una questione di buona educazione. Qui sotto il video.

Marco Mazzoli, inoltre, ha anche affermato che Helena si comporta in maniera diversa quando ci sono le telecamere intorno a lei. Se vede un cameraman de L’Isola dei Famosi 2023, infatti, pare che cambierebbe il suo atteggiamento per farsi vedere più attiva e avere delle clip su di lei.

Ilary Blasi, a questo punto, ha chiesto anche il parere di Cristina. Anche lei si è trovata d’accordo con ciò che era stato appena detto:

Non è che io vado contro. Sto constatando i fatti. Dopo due settimane mi accorgo che non è limpida. Io non sono qui per creare alcun contenuto. Sono qui per essere me stessa. Volevo chiarire con lei, ma non mi ha più voluto parlare”.

La questione non si è risolta ancora. Vedremo che cosa accadrà in futuro. Seguiteci per non perdervi tante altre news su L’Isola dei Famosi 2023.