Isola, Simone Antolini assente in puntata a causa di un malore: come sta

Debora Parigi | 8 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Simone Antolini non presente nella quarta puntata dell’Isola dei famosi 2023

Appena iniziata la quarta puntata dell’Isola dei famosi 2023 Ilary Blasi ha raccontato cosa vedremo oggi con vari colpi di scena. Detto questo, la conduttrice si è anche collegata subito con Alvin per delle notizie molto importanti. Infatti alcuni naufraghi non stanno bene. A tal proposito, Alvin ha fatto notare l’assenza di Simone Antolini.

Cosa è successo? In pratica il giovane naufrago ha avuto un malore e quindi è stato consegnato alle cure mediche. L’inviato non ha saputo riferire ancora con certezza il responso medico, ma a quanto pare il compagno di Alessandro Cecchi Paone ha avuto un calo di pressione dovuto alle ovvie condizioni precarie in cui stanno i concorrenti.

Proprio Cecchi Paone ha espresso il suo dispiacere e anche un po’ di preoccupazione, non sapendo appunto come sta. Ha anche aggiunto che questa avventura l’hanno iniziata insieme e quindi è brutto non averlo accanto. Spera quindi che torni il prima possibile e in grande forma.

Ma Simone Antolini non è l’unico naufrago dell’Isola dei famosi 2023 ad aver avuto dei problemi. Anche Fiore Argento, infatti, ha dovuto usufruire delle cure mediche. In puntata, infatti, indossa un tutore al piede. Alvin ha spiegato che la sorella di Asia si è fatta male al mignolo del piede.

