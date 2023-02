NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Febbraio 2023

Isola dei Famosi

Cristina Scuccia nel cast de L’Isola dei Famosi 2023?

Nonostante manchi ancora qualche settimana alla partenza de L’Isola dei Famosi 2023, da qualche tempo sul web stanno circolando alcune indiscrezioni sulla nuova edizione del reality show. In particolare i pettegolezzi, come al solito, riguardano i presunti naufraghi che a partire dal prossimo 17 aprile approderanno in Honduras, dando il via al loro percorso. Solo nelle ultime ore a rivelare alcuni retroscena è stato TvBlog, che ha annunciato che quest’anno il programma andrà in onda solo di lunedì, per un totale di 10 puntate. Ma non solo. Questa mattina il noto portale ha fatto il nome di Pamela Camassa, che dovrebbe essere una delle concorrenti della trasmissione.

Come se non bastasse poco fa TvBlog ha sganciato una bomba che non è passata inosservata, e che sta già facendo discutere il web. Secondo il sito infatti a far parte del cast de L’Isola dei Famosi 2023 ci sarà anche Cristina Scuccia, meglio conosciuta come Suor Cristina. L’ex concorrente di The Voice come sappiamo solo di recente ha annunciato di aver abbandonato i voti, e di essersi trasferita in Spagna, dove attualmente vive e lavora come cameriera. Adesso però, secondo le indiscrezioni, la Scuccia potrebbe tornare in tv, prendendo parte alla nuova edizione del reality di Canale 5. Questo quanto si legge in merito:

“Siamo in grado di svelarvi il nome di un altro concorrente dell’edizione numero 17 dell’ Isola dei famosi. Si tratta di Cristina Scuccia, che tutti ricordano come vincitrice di The voice of Italy 2014 nella squadra di J-Ax, allora nelle vesti di suora. Cristina poi abbiamo scoperto qualche tempo fa che ha abbandonato l’abito monacale ed ora vive in Spagna e fa la cameriera. Cristina Scuccia sarà dunque fra i concorrenti della nuova serie dell’Isola dei famosi, in onda su Canale 5 nei lunedì dal prossimo 17 di aprile”.

Cosa accadrà dunque? Cristina Scuccia farà davvero parte del cast de L’Isola dei Famosi 2023? Non resta che attendere per scoprirlo.