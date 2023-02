NEWS

Andrea Sanna | 20 Febbraio 2023

Sul web spunta un estratto dell’intervista di Anna Oxa a Belve, in programma domani in prima serata su Rai 2

L’intervista di Anna Oxa a Belve

Domani sera su Rai 2 andrà in onda la prima puntata di Belve in prima serata. Un grande traguardo per la trasmissione di Francesca Fagnani, che avrà come ospite Anna Oxa. L’amata cantante rilascerà un’intervista esclusiva, dove si racconterà tra Sanremo e vita privata.

Sul web, intanto, è spuntato fuori un video con alcune dichiarazioni fatte da Anna Oxa nel corso della chiacchierata con Francesca Fagnani e che noi vedremo nelle prossime ore in TV: “Io sono contentissima perché non relaziono me, o la signora Oxa a Sanremo. Ma quanto sia riuscita io a portare alla nuova generazione. Un qualcosa di straordinario che ritengo debba essere divulgato”, ha commentato la cantante.

Dalla clip Francesca Fagnani è intervenuta: “La posizione in classifica è stato un 25esimo posto. Abbastanza in fondo alla classifica, data l’altezza del messaggio che ha portato. Non l’hanno votata…”.

Anna Oxa dalla sua ha controbattuto: “Ha detto bene, l’altezza del messaggio. Il messaggio non è stato capito? La gente è fuori da quella sala. Non esiste un voto, il vero voto è quello che tu hai trasferito agli altri. Se lei sente la parola ‘voto’, che non è un numero, potrebbe essere qualcosa di diverso”.

Spazio poi alle interviste che Anna Oxa ha deciso di non realizzare né prima né durante il Festival di Sanremo: “Vedi che felicità per te oggi?”, ha detto ironica rivolgendosi a Francesca Fagnani. Ma ha comunque voluto commentare:

“Possono essere tantissime le risposte a questo e ci potrebbero essere delle risposte che io, in questo momento, non posso dare. Che potrebbero essere legate al periodo di Sanremo. Quando un’artista e il suo management affermano che non saranno rilasciate interviste, cosa si fa? Si dice ‘va bene’. Non si può condannare perché uno vuole soddisfare il desiderio di non so cosa”, ha detto Anna Oxa nel video estrapolato.

Proprio a proposito dell’intervista a Belve che, come dicevamo riprenderà domani 21 febbraio, Francesca Fagnani ha risposto ad alcune domande dei giornalisti durante la conferenza stampa dell’8 febbraio a Sanremo. Riguardo all’artista Anna Oxa i più si sono domandati se l’intervista era già stata realizzata prima della messa in onda? La giornalista dopo un ironico segno della della croce ha detto: “È un’artista mai banale e sono contenta che mi abbia detto di sì. Non ho ricevuto paletti”.

Dunque non ci resta che attendere l’appuntamento con Belve per poter seguire integralmente tutte le dichiarazioni rilasciate da Anna Oxa.