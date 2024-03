Isola dei Famosi 2024, rivelati i nomi di 5 nuovi naufraghi

NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Marzo 2024

Isola dei Famosi

A distanza di due settimane dalla partenza de L’Isola dei Famosi 2024, in queste ore sono stati annunciati i nomi di 5 nuovi presunti naufraghi. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Nuovi rumor sul cast de L’Isola dei Famosi 2024

Manca pochissimo alla partenza de L’Isola dei Famosi 2024. La prima puntata della nuova edizione, che sarà condotta da Vladimir Luxuria, andrà in onda su Canale 5 lunedì 8 aprile e al momento fervono i preparativi per il grande ritorno del reality show. Tante quest’anno le novità previste, a partire dai nuovi opinionisti (Dario Maltese e Sonia Bruganelli), fino ad arrivare all’inviata speciale dall’Honduras (Elenoire Casalegno).

Tuttavia sembrerebbe, stando alle recenti indiscrezioni, che il cast non sia ancora chiuso e che al momento la produzione non abbia scelto tutti i naufraghi. In rete naturalmente sono numerosi i gossip circa i protagonisti della nuova edizione del programma, ma a oggi i canali ufficiali non hanno confermato alcun nome.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in queste ore TvBlog ha rivelato i nomi di 5 presunti nuovi naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024. Andiamo a scoprire di chi si tratta. Stando al noto portale, a sbarcare in Honduras dovrebbero essere Greta Zuccarello, che di recente abbiamo visto nel corpo di ballo di Ciao Darwin, l’attrice Maitè Yanes, la rapper Beba e l’attore, cantante e regista Francesco Benigno. Ma non è finita qui. Il vero colpaccio, sempre secondo TvBlog, sarebbe nientemeno che la schermitrice Valentina Vezzali.

Attualmente però vi ricordiamo ancora una volta che si tratta solo di indiscrezioni. Nessuna conferma è infatti ancora giunta dalla produzione del reality show. Senza dubbio però nei giorni a venire gli autori inizieranno ad annunciare i naufraghi della nuova edizione, che tra pochi giorni arriveranno ufficialmente in Honduras per mettersi alla prova con questa nuova avventura.