È finita un’era! Fedez dà l’addio a Muschio Selvaggio: “Passa a Luis, ci leviamo dai cogl**ni” (VIDEO)

Nicolò Figini | 25 Marzo 2024

Fedez

Questo pomeriggio Fedez ha annunciato l’uscita dell’ultima puntata di Muschio Selvaggio sotto la sua conduzione. Ecco il video con l’addio al podcast.

L’annuncio di Fedez su Muschio Selvaggio

Poche settimane fa Fedez aveva spiegato, insieme al suo collega Mr Marra, come mai Muschio Selvaggio sarebbe terminato di lì a poco. Alcune cause legali non hanno permesso di svolgere la loro attività in serenità e, inoltre, a tutto ciò bisognava aggiungere il fattore economico:

“I soldi stanno finendo, nel senso che da dieci mesi lavoriamo a questo podcast senza poter costruire quello che abbiamo in mente. Una parte dell’unica entrata che abbiamo, cioè le visualizzazioni, non vanno nemmeno al progetto stesso. La situazione è parecchio complessa e non reputiamo più opportuno andare avanti perché non avrebbe senso”.

Oggi pomeriggio, quindi, Fedez ha fatto una Story sul proprio profilo Instagram all’interno del quale ha annunciato l’uscita dell’ultima puntata di Muschio Selvaggio. Un episodio finale molto particolare di cui ha raccontato nel filmato:

“Ultima puntata del Muschio Selvaggio: è una puntata un po’ intellettuale. Recensiamo dei porno come se fossero dei film d’autore, come se fossimo dei critici cinematografici.

Ci hanno ristretto il video per diciottenni perché ci siamo dimenticati di coprire alcune cose. Puntata molto divertente e Muschio Selvaggio finisce qui. Non so se finisce, ma passa nelle mani di Luis. Io e Marra ci leviamo dai cog**oni”.

Fedez annuncia l’uscita dell’ultima puntata di Muschio Selvaggio e saluta il podcast #fedez #muschioselvaggio pic.twitter.com/lw0hMKEj3M — disagiotv (@disagio_tv) March 25, 2024

Quindi, Muschio Selvaggio potrebbe continuare ancora a esistere ma sotto la guida del suo ex collega Luis Sal. Non sappiamo ancora quale strada prenderà Fedez e se lo troveremo alla guida di un podcast tutto nuovo. Al momento non ha ancora dato alcun dettaglio in merito, di conseguenza non ci resta che aspettare.

Tutti i fan, sia di Luis sia di Federico, sono in trepidante attesa di sapere che cosa riserverà il prossimo futuro.